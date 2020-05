Casi la mitad de los nuevos contagios se producen en Cataluña

El “efecto martes” se ha dejado notar en el balance que ha presentado hoy el Ministerio de Sanidad. Han subido los casos y los fallecimientos respecto a ayer, pero la buena noticia es que esta subida no ha sido explosiva y se mantiene la buena tendencia a la baja.

La curva de contagio ha crecido un 0,19%, teniendo en cuenta que se han reportado 426 nuevos positivos con PCR. La mayoría de ellos se han producido en Cataluña, que, aunque ha comunicado 337, en el balance solo se han añadido 184 porque Sanidad aduce que el resto no son casos nuevos. Le sigue Castilla y León (53), Madrid (48) y Castilla–la Mancha (44). En Baleares, Melilla, Murcia y La Rioja no se ha reportado ningún nuevo contagio. Ahora que la trasmisión están bajando, la estrategia de Salud Pública es la identificación precoz de los infectados y la rápidez de su notificación. Por ello, el Gobierno ha publicado una norma en el BOE que obliga a las Comunidades Autónomas a enviar información detallada tanto de los casos sospechosos como de los confirmados. Esta modificación de los servicios de vigilancia tiene como objetivo “detectar señales de un posible rebrote”, según ha explicado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La implementación de la nueva norma no será inmediata, porque requiere cambios en los sistemas de Salud Pública de las comunidades y en los sistemas informáticos tanto de hospitales como de Atención Primaria. Una vez que se tenga información consolidada, cambiarán los informes epidemiológicos que presenta cada día Sanidad con los nuevos indicadores de interés. Solo se tendrán en cuenta las pruebas PCR poque Simón ha alertado de que varios estudios están poniendo en duda los resultados de los test rápidos serológicos: "Se ha visto que los anticuerpos que detectan no son específicos del coronavirus y podrían estar dando un número mayor de falsos positivos”.

Volviendo al balance diario, se han producido 176 nuevos fallecidos, que se concentran mayoritariamente en Cataluña (66). Madrid (37) y Castilla-La Mancha (25), las zonas donde ha habido una mayor incidencia de la epidemia. Además, se han producido 24 nuevos ingresos, pero en 17 de las 19 comunidades solo se han reportado entre 0 y 1. “Estos datos nos dan la esperanza de que estamos en las últimas fases al menos de este primer periodo de la epidemia”, ha aplaudido Simón, que ha advertido, no obstante, que todavía se detectan muchos casos nuevos y no hay que bajar la guardia”.

Baja inmunidad

Aunque todavía no hay información preeliminar del estudio de seroprevalencia que ha desarrollado el Instituto de Salud Carlos III, hay otros que que reflejan que la inmunidad de grupo está muy lejos de conseguirse, pues apuntan a que, como mucho, sería del 15%. Un porcentaje muy superior a lo que estiman desde el Centro de Alertas y Eemergencias Sanitarias. Su director, Fernando Simón, ha explicado que entre el personal sanitario solo el 11% ha desarrollado inmunidad y eso que es un grupo de alto riesgo que ha estado en contacto muy estrecho con el virus. “Mañana o pasado” el Instituto Carlos III dará a conocer los primero resultados del estudio de seroprevalencia, pero Simón ha advertido que “ese 15% nos parece elevado”. Debido a eso, “no podemos basar nuestras estrategias de control de la epidemia en los niveles de inmunidad ni en una posible vacuna”.