El estudio serológico preliminar del Instituto de Salud Carlos III confirma que en España no hay inmunidad de rebaño. Solo 2,3 millones de personas han desarrollado anticuerpos.

-¿Cómo es posible que únicamente el 5% de la población esté inmunizada?

-El problema de base es cómo se ha ejecutado la encuesta porque da lugar a muchas particularidades. Por ejemplo, se ha hecho en más de 60.000 personas, que es una gran muestra. Pero se ha ejecutado en familias. De modo que se han hecho más encuestas a familias que se han confinado que a poblaciones que están trabajando. Segundo, ese porcentaje puede deberse al reactivo utilizado, que tiene una fiabilidad del 75% en IgM y del 79% en IgG. Es decir, hay un 20% de falsedad de la muestra. Eso no quiere decir que se hayan comprado mal estos reactivos porque los test rápidos tienen una fiabilidad limitada, sino que los negativos pueden ser menos de los que dice el resultado. Y es que de cada cinco, uno falla. Todos hemos leído que los supuestos enfermos asintomáticos y pre sintomáticos que tiene esta epidemia son elevadísimos. Los estudios de EE UU concluyen que esta epidemia va a tener un 20% de penetración en la sociedad en el caso más leve. Eso quiere decir que de los 60 millones, cinco millones la pasarán de forma leve y dos de forma más grave. La evolución de enfermos nos está diciendo que está siendo así. A eso se suma la forma de adjudicar el número de test a cada provincia. Una sería primero en razón de la población, pues sí no se ha hecho. Pero también se pueden repartir los test de una forma que tiene más lógica para un estudio serológico que no electoral como es adjudicar el número test en razón del número de casos confirmados por cada autonomía; así se habría profundizado mucho más en capitales dañadas por el Covid-19. Otro factor que hubiera sido clave es que se hubieran buscado segmentos de población que han sido castigados severamente como en residencias. Qué nos digan cuántos test se han hecho en ellas o cuántos test se han hecho en segmentos población que han estado activos, sanitarios, policías, empleados cadenas de alimentación... esos son los sectores más afectados y muchos de ellos son asintomáticos y deben tener personas con anticuerpos. La muestra es sesgada, no es correcto el diseño de la encuesta.

-¿Qué porcentaje sería necesario para conseguir la inmunización de rebaño?

-Entre un 30 y un 40%, pero no se puede asociar inmunidad de rebaño con soltar a la población, porque si no se preserva a los vulnerables es una barbaridad. No es que no se puedan mover de casa, pero hay que protegerles.

-El 87% de los participantes que afirmaban tener pcr positiva presenta anticuerpos. ¿Y el 13% restante ha podido pasar la enfermedad y no desarrollar anticuerpos?

-Eso se debe a la fiabilidad del reactivo, pueden estar saliendo falsos negativos.

-¿Tendrían riesgo de reinfección?

-Según esto el 13% no habría generado anticuerpos, pero eso es excesivo; será un 3 o 4% que pasan la enfermedad y se quedan con baja inmunidad.

-¿Cómo es posible que algunas provincias tengan un porcentaje superior de inmunizados que Madrid o Barcelona?

-Porque se han hecho más de 500 test en provincias como Soria con menos de 100.000 habitantes. Para ser equitativos entonces en Madrid se tenían que haber hecho cerca de 30.000 para que sea misma intensidad de población; máxime cuando en Madrid y en Barcelona la incidencia ha sido superior que en esas provincias, si golpeadas, pero menos que las dos capitales. Por ejemplo, solo en Madrid hay 300.000 personas que llamaron al teléfono de Covid porque tenían síntomas y se les ha mandado quedarse en casa 15 días. Y, sin embargo, poblaciones que han tenido menos incidencia de casos tienen más alto el resultado positivo anticuerpos. Y si vas a pruebas hechas se han hecho más en proporción en Soria, Segovia o Cuenca que en Madrid. Así, Madrid y Barcelona han tenido el 70% de incidencia de casos en España y, en cambio, en este estudio han optado por hacer 9.000 test a la población andaluza y solo 3.000 a Madrid. Es decir, se ha estudiado más a fondo a esas poblaciónes que a las dos capitales más dañadas y así se te quedan huecos sin que puedas descubrir la incidencia de positivos serologicos.

-El estudio también refleja que el 43% de las personas con anticuerpos ha tenido pérdida de olfato. ¿Por qué este dato tan alto cuando se supone que este síntoma no es mayoritario?

-No es en la proporción que venimos oyendo pero sirve para decir que hay más proporción de la anosmia en España de lo que se esperaba.

-La tasa de participación entre las personas contactadas alcanzó solo el 74,7%...

-Me sorprende que haya gente que se haya negado porque todo el mundo querría hacerse el test para saber si ha generado anticuerpos. Una hipótesis es por las repercusiones que al conocer su positividad pueda tener en el trabajo. Es decir, se han podido negar aquellos que son los que más nos interesan porque son los que salen a trabajar. Demasiada gente se ha negado para un pinchazo en el dedo que es poco lesivo.

-¿Alguna conclusión?

-Yo haría menos muestras, más frecuentes y mejor diseñada.