Médicos de La Paz salvan la vida a un niño de 15 años con un trasplante multivisceral pionero a nivel mundial

El Hospital La Paz ha realizado con éxito un trasplante multivisceral y de progenitores hematopoyéticos a Yassine, un joven de 15 años que ya ha recibido el alta y que podrá regresar a su casa. La innovación consistió en que, además del trasplante multivisceral, recibió las células del donante que los médicos pensaban que iban a favorecer que el órgano se tolerara mejor y que iban a evitar el rechazo, que es el mayor problema que tenía, según explica el doctor Francisco Hernández Oliveros, cirujano pediátrico de este centro hospitalario e investigador principal de la nueva técnica. Según explica en un comunicado Nupa, la asociación española que atiende a niños, adultos y familias con fallo intenstinal, nutrición parenteral o trasplante multivisceral en España desde el año 2006, Yassine ha pasado por cientos de intervenciones quirúrgicas. Su último cumpleaños en el mes de julio lo pasó entre las paredes del Hospital La Paz, donde la asociación Nyupa celebró su cumpleaños. Tras diez meses viviendo en la residencia de acogida que esta asociación tiene en Madrid, ha recibido por fin el alta después de un tercer intento de trasplante. Los médicos esperan que no se produzca rechace. El joven padece una enfermedad congénita y hereditaria que impide que su intestino absorba nutrientes por un problema en la mucosa. Se trata de una displasia epitelial intestinal que también padecen cientos de niños en España. Debido a un fallo intestinal, no pueden ni comer ni beber de forma natural y necesitan ser alimentados mediante nutrición parenteral, lo que supone tener que conectarse a una máquina por vía intravenosa entre 16 y 24 horas al día. En muchos casos esto no es suficiente y necesitan recibir un trasplante de hasta ocho órganos quirúrgicas, la operación quirúrgica más agresiva que existe y que tan sólo tiene lugar en el Hospital La Paz.