En el Día Mundial Contra el Cáncer hablamos con Isabel Rubio, presidenta de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica y directora de la Unidad de Patología Mamaria de la Clínica Universidad de Navarra.

-¿Qué cifras se manejan actualmente sobre cáncer de mama a nivel mundial?

-Por primera vez, el cáncer de mama se ha convertido en el más frecuente en las mujeres en el mundo, donde se diagnostican al año 2.3 millones de casos y en Europa unos 400.000. La edad más frecuente sigue siendo entre 50-65 años (40%) y aproximadamente un 20% se diagnostica en mujeres menores de 50 años. La incidencia ha aumentado ligeramente en un 0.3% al año. Una de las causas puede ser el aumento de mujeres que acuden a los programas de screening y se detectan más cánceres, pero también asociado al estilo de vida. El cáncer de mama es una enfermedad compleja con una variedad de causas. El consumo de alcohol, la obesidad, las hormonas de sustitución, falta de ejercicio físico, el cambio en la reproducción, menor numero de hijos y a edades mayores… La clave es la detección precoz y la mejora en los tratamientos.

-Con esas altas tasas de prevalencia, ¿hay motivos para la esperanza en su abordaje y curación en la mayoría de pacientes?

-Por supuesto que hay motivos para la esperanza porque cada vez la implementación de los programas de screening es mayor, porque las mujeres cada vez son más sensibles a cualquier cambio en la mama y acuden antes a una Unidad de Mama y porque verdaderamente la mejoría en los tratamientos han hecho que la supervivencia por cáncer de mama aumente. Creo que es importante tener en cuenta que ya tenemos clasificados desde hace dos décadas que hay diferentes tipos de cáncer de mama y que al poder clasificarlos, se ha avanzado en los diferentes tratamientos según la biología del cáncer de mama y eso creo que ha marcado un hito en cuanto a la supervivencia. Tumores como los Her2 positivos muy agresivos ahora mismo tienen múltiples líneas de tratamiento que hacen que, aunque haya una recaída el paciente tiene posibilidades de seguir recibiendo tratamiento y por lo tanto aumentar su supervivencia.

-Echando la vista atrás, con motivo del día Mundial contra el Cáncer que se conmemora hoy, ¿cuáles son los principales avances más esperanzadores que se han logrado en estos últimos meses?

-Se ha avanzado en nuevas líneas de tratamiento en los tumores Her2 positivos, en los tumores que expresan receptores hormonales y en añadir la inmunoterapia a tumores triple negativos. Se han aumentado las tasas de cirugía conservadora después de los tratamientos sistémicos, se han reducido las linfadenectomias axilares reduciendo el porcentaje de mujeres que desarrollarán un linfedema. Se ha entendido que no por ser un tumor agresivo requiere una cirugía más radical. Tenemos radioterapia parcial e intraoperatoria en mujeres seleccionadas. Creo que la de-escalación de los tratamientos en cáncer de mama se ha conseguido en la ultima década, gracias a una colaboración entre el paciente y los profesionales y a una toma de decisiones conjunta.

-La Unión Europea publica el Europe Beating Cancer Plan (EBCP). ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué aportará una iniciativa de este tipo para el abordaje del cáncer de mama?

-El EBCP es un plan que ha desarrollado la Comisión Europea para reducir la carga del cáncer en los pacientes, en las familias y en los sistemas de salud. Se trata de estandarizar el manejo, de valorar en cada paso de la enfermedad las necesidades tanto médicas como de calidad de vida. Establecer las necesidades e implementarlo en los Estados miembros para mejorar el manejo de los pacientes con cáncer y hacer que los resultados sean mejores. Establecer que los programas de screening sean homogéneos y auditables, que los pacientes tengan acceso a cirugías de calidad y a tratamientos médicos, fomentar la investigación no solo de medicinas, sino en el diagnostico, en la prevención etc. Incluye una combinación de medidas designadas para tener un impacto de mejora en los pacientes con cáncer. Creo que es un plan muy importante y habrá que ver cómo se implementan todas estas medidas en los países miembros, que es fundamental para que el programa sea un éxito

-¿De qué manera la pandemia de la Covid-19 ha puesto la zancadilla a la investigación?

El problema con la Covid no solo es que muchos ensayos se han parado, también que los centros de investigación han reducido su actividad y algo muy importante, que los fondos se han ido todos a la Covid. Se han recortado becas y financiación para el cáncer porque se ha derivado a esta nueva enfermedad y creo que esto no debe suceder. Se deben establecer los mecanismos para que los recursos se amplíen donde se necesitan. Recortar aun mas la investigación en cáncer no es una solución.

-¿La Covid-19 provocará un mayor número de muertes en mujeres por cáncer de mama en los próximos años?

-La pandemia ha supuesto un freno en los programas de screening, un retraso en los tratamientos de los pacientes con cáncer que veremos en unos años, el efecto que realmente que va a tener en la supervivencia. Creo que todavía estamos a tiempo de reducir ese impacto si los programas de screening no se detienen y que se pongan las medidas y los recursos necesarios para todos aquellas personas que no han podido hacerse la mamografía durante el tiempo que ha estado suspendido el screening puedan hacérsela ahora, y esto independiente de si han superado la edad o cualquier otro motivo. No es suficiente con seguir el screening, es necesario recuperar a las mujeres que no se lo han hecho.

Que la pandemia ahora mismo, a pesar de tener unas cifras altas, la situación de los hospitales no es la que fue en el año 2020 y creo que los pacientes tienen que exigir que sean tratados, que sean operados y que los programas screening sigan. El Estado tiene que dotar de recursos para que aunque haya una pandemia, no se detengan los tratamientos en pacientes con cáncer ya que eso va a impactar negativamente en su supervivencia y creo que no sólo es algo que los especialistas tienen que exigir sino que también lo tienen que demandar los pacientes. Es importante que los pacientes sigan acudiendo a las unidades de cáncer de mama y no quedarse en casa.

-A largo plazo, ¿cree que será posible lograr que el cáncer de mama se convierta en una enfermedad curable o, al menos, crónica? ¿Estamos cerca de ello o todavía es una utopía?

-Es fundamental que los pacientes con cáncer se traten en unidades de cáncer especializadas y con indicadores de calidad evaluables y auditados. Está demostrado que si esto es así los resultados oncológicos y de calidad de vida son mejores. No olvidemos que es importante curarse pero también tener una calidad de vida óptima, y eso podemos favorecerlo con la de-escalación de tratamientos. Es importante que los pacientes sean tratados por especialistas especialmente formados en cáncer y en el caso que me corresponde creo que es necesario que en España las autoridades entiendan que tiene que haber una subespecialidad en cirugía oncológica.

-¿Qué papel juega la cirugía oncológica?

-La cirugía oncológica se ha vuelto tan compleja que es necesaria una formación adicional en cirugía del cáncer y esto lo hemos trasladado a la Comisión Europea. Tanto desde la Sociedad de Oncologia quirúrgica (SEOQ) como desde la ESSO (European Society of Surgical Oncology) estamos trabajando a nivel europeo y nacional para que la subespecialidad de cirugía oncológica sea una realidad. Creo que en la Comisión Europea son sensibles a estas necesidades. Si conseguimos implementar todas estas iniciativas junto con el resto del EBCP el cáncer de mama se convertirá en una enfermedad crónica. Aun no estamos ahí, pero la cooperación que se ha iniciado en la Comisión a todos los niveles, logrará que mejoren los resultados en cáncer.