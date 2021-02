El doctor Rodrigo Orozco, coordinador del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, y la dcotora Nhaiara Domenech, matrona assistance del Hospital Quirónsalud Málaga, avanzan las claves del programa Matrona Assistance y la atención a las mujeres embarazadas en tiempos de pandemia.

1. ¿Qué es el programa Matrona Assistance?

Es una iniciativa pionera en la que la matrona especializada en embarazo, parto y lactancia se encarga de hacer un seguimiento intensivo del proceso del embarazo y postparto. Es una apuesta del grupo Quirónsalud por el acompañamiento respetado de la mujer embarazada, en el que en cualquier momento podrá resolver dudas a través del portal para paciente «Mi Quirónsalud» y, a su vez, participar de forma activa en el chat interactivo, talleres de nutrición, lactancia...

2. ¿Qué equipo está detrás?

Debuta de forma oficial en el Hospital Quirónsalud de Málaga como proyecto piloto y la persona designada para la figura de Matrona Assistance no podría ser otra que Nhaiara Domenech, matrona muy conocida. Acompañándola en el proyecto estoy yo y como todo el equipo de Obstetricia del Hospital dirigido por el Dr. Andrés Carlos López Díaz.

3. ¿Qué tipo de seguimiento se realiza con este programa?

Desde que la embarazada acude por primera vez al hospital se le activará el programa. A través del mismo podrá contactar por chat en cualquier momento, con un compromiso de respuesta menor a 24 horas en caso de que no se encuentre en horario laboral. De la misma forma nuestra matrona realizará contactos periódicos con todas y cada una de las embarazadas para asegurar que el seguimiento es correcto. Además, se realizarán talleres de nutrición y embarazo en el primer trimestre, visita guiada a las instalaciones, preparación al parto... Una de las novedades es el seguimiento tras el embarazo. Una vez que se ha producido el parto, surgen multitud de dudas sobre lactancia, cuidados neonatales, adaptación de la imagen corporal, al medio laboral, cambios en la sexualidad y en la relación de pareja, en el suelo pélvico... que en muchas ocasiones pasan desapercibidas o tratadas como temas tabú, a las que hay que dar visibilidad y centralizar para poder ser atendidas de forma precoz y evitar que se cronifiquen atribuyéndolas como normales. Estamos al lado de la mujer en todos los momentos, también en el postparto.

4. ¿Qué seguimiento se hace a la mujer en el postparto?

Actualmente, las guías recomiendan una única visita puerperal tras el alta hospitalaria en torno a los 40 días tras el parto. Nosotros recomendamos una a los 7-10 días con nuestra matrona, y otra a los 30-40 días con el ginecólogo especializado. Esto nos parece insuficiente. El periodo tras el parto, que hemos definido como «cuarto trimestre del embarazo», abarca multitud de situaciones estresantes y en muchos casos requieren de un acompañamiento especialmente sensible. Queremos ofrecer ese acompañamiento de una forma respetada, garantizando los máximos estándares de calidad, dando nuevas oportunidades hasta ahora inexistentes en nuestro medio.

5. ¿Qué ventajas aporta?

En 2018 Quironsalud realizó una encuesta a más de 5.000 mujeres y se detectó que en los periodos comprendidos entre consultas presenciales, así como tras el parto, aparecían dudas difícilmente solucionables salvo en una consulta presencial o en Urgencias. Es por ello que diseñamos la figura de la Matrona Assistance, una persona de referencia y confianza, formada y especializada, que todas las mujeres pudieran tener como imagen del seguimiento del embarazo, parto y puerperio, con una relación de confianza, que pueda acompañarla en todo su proceso.

6. ¿Está previsto ampliar el programa a otros hospitales?

Efectivamente. El proyecto piloto comenzó este 1 de febrero de 2021 en el Hospital Quirónsalud de Málaga. Durante este periodo piloto se terminará de «pulir» el programa así como la elaboración de nuevos servicios, para poder exportarlo al resto de hospitales del grupo a lo largo de 2021. Es de destacar la apuesta a nivel corporativo y de todos los directivos del Grupo Quironsalud por la mujer, el embarazo, así como el acompañamiento y el respeto al mismo. Hablamos de un servicio inicialmente gratuito para todas las embarazadas que no busca otra cosa diferente a la satisfacción y la tranquilidad durante y tras el embarazo.

7. ¿La pandemia ha acelerado su puesta en marcha?

El proyecto lleva un par de años diseñándose, pero la pandemia ha hecho que se acelere.

8. ¿Hay motivos para retrasar un embarazo por culpa de la pandemia?

A día de hoy existe evidencia científica suficiente como para recomendar no demorar el embarazo. Sabemos que la Covid-19 no tiene por qué aumentar el riesgo de contagio a la mujer embarazada, y en principio no debe incrementar las complicaciones asociadas al mismo. Hemos leído en la prensa noticias de afección fetal pero los estudios científicos señalan que son casos aislados y excepcionales. La Ciencia nos indica que no hay que retrasar el embarazo por culpa de la Covid.

9. ¿Cómo garantizan la seguridad en los hospitales?

En Quirónsalud Málaga contamos con la acreditación «Hospital limpio de Covid-19» que garantiza circuitos diferenciados para hospitalización y para consultas externas y urgencias, en los que un paciente que acude a nuestro centro no se cruzará en ningún momento con pacientes con infección aguda por Covid-19. Desde el comienzo de la pandemia actualizamos nuestros protocolos prácticamente de forma semanal siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como de los estudios científicos publicados.

10. ¿Este tipo de programas han llegado para quedarse?

Sin lugar a duda sí. Vivimos una época de revolución en la medicina y en la atención sanitaria, donde, además de los contactos presenciales (indispensables), tenemos que aprender a hacer uso de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de comunicación para poder estar cada día más cercanos, del lado de los pacientes.