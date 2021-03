¿Es necesario un chequeo médico postCovid si ha sido asintomático?

Ser un paciente asintomático de Covid-19 no significa que uno pueda olvidarse de la enfermedad, ya que esta puede en algunos casos dejar secuelas sin haber presentado síntomas que pueden aparecer dos meses después, según diferentes investigaciones. Una opción es hacerse un chequeo médico para descartar cualquier anomalía que haya podido pasar desapercibida, ¿pero es realmente necesario en pacientes leves, asintomáticos o con sospecha de haber pasado la enfermedad?

Según los expertos consultados, no lo es. «Generalmente a aquellos pacientes que han pasado la Covid-19 de forma asintomática o leve no se le hace un seguimiento. No lo tenemos programado porque no sería necesario. ¿A los pacientes con gripe se les hace? No, porque eso supondría dejar de atender a pacientes diabéticos, con hipertensión... No se puede saturar el sistema con la Covid porque hay que atender otras patologías», explica el Dr. José Manuel Ramos Rincón, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Excepciones

Pero «si una persona no se encuentra bien, si tras haber pasado la enfermedad de forma leve o asintomática empieza a sentir agotamiento, fatiga, falta de oxígeno al caminar, puede pedir que se la haga un chequeo, pero para el resto de casos no sería necesario. Si uno ha tenido trombos previamente a la infección, tampoco, otra cosa es que los hubiera tenido durante la enfermedad», precisa el Dr. Ramos.

Opinión que comparte el doctor Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans y expresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen): «Sólo los pacientes crónicos, que presenten patologías previas o que tengan secuelas objetivables de la Covid-19, deben ir a su médico de familia para un control rutinario». Dejando transcurrir para ello, «entre dos y tres meses desde que pasó la enfermedad», precisa. En el resto de casos, pedir un chequeo médico porque sí, sin presentar ningún tipo de secuelas, «no sería necesario y saturaría aún más la Atención Primaria», recuerda el Dr. Zarco.

El médico Antonio Burgueño también está en contra: «Yo no lo recomendaría ni está indicado a nivel internacional se tenga la edad que se tenga. Primero, porque las enfermedades dan sus síntomas. Hay que esperar a tener síntomas, que pueden aparecer al mes o dos meses, y no obsesionarse. Yo mismo he tenido Covid y no me he hecho ningún chequeo. Para la Sanidad Privada es trabajo, pero creo que es alertar excesivamente a la población sin necesidad. Únicamente recomendaría un chequeo en personas obesas, no hace falta que sea obesidad mórbida, en algunos pacientes diabéticos y en aquellas personas con enfermedad vascular proclive a tener coagulopatías. En personas que hayan tenido una trombosis previa a la Covid no sería necesario».