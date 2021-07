Dos de cada tres pacientes sufre disfagia hasta seis meses después del alta

La disfagia orofaríngea y la desnutrición son altamente prevalentes en pacientes hospitalizados por Covid-19 y son dos secuelas que afectan a su evolución clínica durante la hospitalización y durante los seis meses posteriores a recibir el alta. Así se desprende de un estudio español publicado en la revista científica “Clinical Nutrition”. En concreto, los pacientes requirieron de hasta seis meses para recuperar su peso habitual y la disfagia orofaríngea persistió en hasta el 23% de pacientes a los seis meses de seguimiento. Dado el alto impacto que la desnutrición y la disfagia tienen sobre estos pacientes, los especialistas sugieren que ambos sean considerados síndromes post-Covid-19.

“Nuestros resultados sugieren que la optimización del manejo de la desnutrición podría acortar el período de hospitalización, y que optimizar el manejo de la DO mejoraría el estado nutricional de los pacientes con Covid-19 y también mejoraría sus resultados clínicos y su supervivencia después del alta hospitalaria”, explica el Dr. Pere Clavé, investigador principal, director de Investigación del Hospital de Mataró, Consorcio Sanitario del Maresme (Barcelona), Coordinador del Área 2 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas, y presidente Fundador de la Sociedad Europea de Trastornos de Deglución. “En este sentido, recomendamos una estrategia de cribado sistemático de la disfagia y desnutrición en el momento del ingreso hospitalario de cualquier paciente Covid-19. El manejo simultáneo de las dos afecciones debe ser proactivo, agresivo y precoz, desde la llegada del paciente a la sala de urgencias”, añade el experto.

La disfagia orofaríngea (DO) es un trastorno reconocido por la OMS que se caracteriza por conllevar dificultades para trasladar de manera segura y eficaz el bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago, mientras que es conocido que la desnutrición, la pérdida importante de masa muscular y peso, la sarcopenia, la deshidratación y las sobreinfecciones respiratorias bacterianas son complicaciones específicas de la disfagia.

disfagia una patología desconocida

La investigación, dirigida por el doctor Pere Clavé, ha consistido en la evaluación clínica de la DO, el cribado y la evaluación nutricional en pacientes con Covid-19 hospitalizados en este centro hospitalario. Las características clínicas y los resultados de los pacientes se evaluaron en el momento de la pre-admisión, ingreso y alta, y después de tres y seis meses de seguimiento. Los investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades del Aparato Digestivo que han realizado el estudio recomiendan una estrategia de cribado sistemático de la disfagia y desnutrición en el momento del ingreso hospitalario de cualquier paciente Covid-19.

Los pacientes con DO dados de alta mostraron una reducción en la supervivencia a los seis meses en comparación a los que no tuvieron (71,6% contra 92,9%). Por su parte, los pacientes que presentaron desnutrición al alta no mostraron diferencias de la supervivencia de 6 meses (85,4% contra 83,8%). En este estudio, la disfagia fue un factor de riesgo independiente para desarrollar desnutrición, y se asoció con una mayor pérdida de peso desde el pre-ingreso hasta el ingreso, la institucionalización después del alta y una mayor mortalidad durante el seguimiento. Además, la investigación revela un alto porcentaje de coinfección bacteriana y neumonía por aspiración entre los pacientes Covid-19 (16,3%), apoyando aún más la relevancia de la disfagia en las coinfecciones respiratorias bacterianas en Covid-19.

Relación entre Covid y disfagia

El SARS-CoV-2 causa disfunción sensorial orofaríngea, probablemente relacionada con la neuropatía sensorial y glosofaríngea, un factor fisiopatológico importante para la disfagia. Además, las necesidades de ventilación no invasiva, el accidente cerebrovascular o la encefalitis asociada, pueden afectar a diferentes partes de la red neuronal de deglución, lo que hace que los pacientes con Covid-19 sean más propensos a padecer disfagia orofaríngea. El grupo de investigación ha descrito previamente que las alteraciones sensoriales faríngeas son factores clave en la fisiopatología de la DO en pacientes con accidente cerebrovascular y personas mayores, y han propuesto un mecanismo similar en pacientes Covid-19. En este estudio, la DO se asoció de forma independiente a la presencia de comorbilidades, síntomas neurológicos, y a una capacidad funcional baja.

Este estudio forma parte del proyecto NutriCOVer, un plan de apoyo a gran escala para la investigación clínica de la mano de importantes especialistas nacionales desarrollado por Danone Specialized Nutrition. Esta iniciativa se está desarrollando en 28 hospitales de diferentes zonas geográficas, involucrando a cerca de 500 pacientes infectados por SARS-CoV-2. “Estamos en un momento crucial, en el que la sociedad toma conciencia más que nunca de la importancia de que la generación de evidencia científica es clave. En este contexto, los especialistas han podido ver que la Covid-19 tiene un importante impacto nutricional y en la aparición de disfagia, lo que también se conoce como dificultad al tragar. A través de nuestra marca Nutricia queremos poner foco en ello, apoyando esta investigación realizada en el Hospital de Mataró, que nos revela una serie de pautas importantes para tratar y apoyar a los pacientes”, explica Gonzalo Zárate, director Médico de Danone Specialized Nutrition.