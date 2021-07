La controversia sobre la fiabilidad de las cremas fotoprotectoras vuelve a saltar a la palestra. Si hace dos años la polémica saltó a raíz de un informe elaborado por la OCU en el que denunciaba que muchos fotoprotectores conferían menos protección de la que se les suponía, ahora es la mismísima Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) la que hace lo propio.

Así, tras la controversia surgida, inició en diciembre de 2019 una campaña de control de mercado de productos de protección solar para garantizar que el factor de protección solar (FPS) reivindicado en el etiquetado no discrepara del determinado en los ensayos y cuyo resultado se da a conocer ahora debido al retraso en algunos de los análisis en el laboratorio de los ensayos in vitro e in vivo debido a la emergencia sanitaria causada por la Covid-19.

El objetivo se enfocó en protectores solares con FPS 50 o FPS 50+ con formas galénicas novedosas como cremas muy ligeras, brumas y esprays. Para que la muestra fuese representativa, se escogieron 19 productos de empresas de diferentes tamaños y orígenes (españolas, europeas y extracomunitaria) y productos de diferentes rangos de precio.

Y el sorprendente resultado es que únicamente cinco de los solares ensayados tienen resultados de FPS concordantes con el grado de protección de sus etiquetados. Nueve productos no tenían un FPS concordante, pero han obtenido valores de FPS entre 30 y 49,9, considerado un FPS dentro del intervalo de eficacia de la categoría de alta protección.

Por este motivo la Aemps ha solicitado a las empresas - entre los que se encuentra marcas tan conocidas como Isdin, Piz Buin, Babaria o Farline- la retirada voluntaria de los lotes así como la realización de ensayos adicionales en otros lotes para verificar la seguridad de los productos. La misma actuación se ha requerido para los productos en los que se ha obtenido un valor del FPS inferior a 60 y se reivindicaba 50+ que es la categoría de protección muy alta::

“Les Cosmetiques sun ultimate sensitive SPF 50+ spray solar pieles sensibles” de Centros Comerciales Carrefour, S.A. “Belle&Sun bruma solar invisible FPS 50” de Perseida Belleza. “Isdin fotoprotector fusion water SPF 50+. Fotoprotector facial de uso diario de ISDIN. Farline spray solar SPF 50+ 200 mL Protección muy alta de Farline Comercializadora de Productos Farmacéuticos S.A. Babaria solar bruma protectora SPF 50 de Berioska. Seesee spray solar transparente SPF 50+ de Cosmetrade. Piz Buin hydro infusión crema solar en gel SFP 50 Protección alta de Johnson & Johnson Santé Beauté. Ladival piel sensible FPS 50+ de STADA Arzneimittel AG. Lancaster sun sensitive luminous tan crema confort SPF 50+ de Coty.

Los 5 productos restantes han obtenido un FPS inferior al indicado en sus etiquetados, siempre por debajo de 29,9. En estos casos la Aemps ha instado a las empresas a la retirada voluntaria del producto:

Abelay Protector Solar FPS50 de Ab7 cosmética. Mussvital fotoprotector spray aerosol ultra light 50+ de Peroxfarma. Eucerin sun protection sensitive protect sun spray transparent dry touch SPF 50 alta de Beiersdorf AG. Hawaiian Tropic Silk Hydratation Bruma Solar air soft SPF 50+ (Alta) de Wilkinson Sword. Australian gold SPF Botanical SPF 50 continuous spray de Biorius.

Es importante señalar, en todo caso, que no se han notificado incidentes por quemaduras solares relacionados con ninguno de estos productos al Sistema Español de Cosmetovigilancia.

Pese a todo no hay que olvidar que el uso de productos de protección solar ayuda a prevenir la aparición del cáncer de piel y que, para garantizar una exposición segura a los rayos solares, es importante seguir las recomendaciones sobre protección.