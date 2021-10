7 películas recomendadas por psicólogos para levantarte el ánimo

Sociedad

La nueva realidad que vivimos desde la aparición del Covid-19 nos ha afectado a todos de una manera u otra. Desde la ansiedad relacionada con la propagación del virus, los efectos psicológicos del aislamiento, las consecuencias relacionadas con el desempleo y las dificultades económicas hasta la exclusión social. Las emociones están más presentes en nuestra vida que nunca, porque esta situación nos hace sentirlas con más intensidad, y en ocasiones nos cuesta entenderlas. Cuando estamos de mal humor, el entretenimiento es uno de los puntos más importantes, aunque muchas personas no saben qué hacer en esos momentos dolorosos y terminan consumiendo lo primero que aparece en televisión sin saber que existen ciertas películas que podrían ayudarles a superar ese momento de debilidad.

“La vida secreta de Walter Mitty”

«La vida secreta de Walter Mitty», con este filme, el actor buscaba protagonizar un trabajo más serio

La adaptación de la película de Norman Z. McLeod (1947), dirigida y protagonizada por Ben Stiller, “La vida secreta de Walter Mitty” (2013) cuenta la historia de a un tímido empleado del departamento de negativos fotográficos de la revista Life. Como la mayoría de trabajos de oficina, su día a día es monótono y aburrido pero, gracias a la gran imaginación que posee, es capaz de trasladarse continuamente a lugares imaginarios alejados de la realidad. La única capaz de alegrar su rutina diaria es Cheryl, encarnada por Kristen Wiig, una mujer que ha comenzado recientemente a trabajar en la revista y que cambiará su vida para siempre. La película se basó en un relato publicado en 1939 por el The New Yorker que invita a reflexionar sobre nuestra vida y lo que hacemos con ella, poniendo de manifiesto la necesidad de cambiarla si fuera necesario.

En psicología, se denomina síndrome de Walter Mitty a la predisposición de ciertas personas a pasarse el día soñando despiertos. En concreto, son sueños en los que se proyectan a sí mismos como héroes, con el fin de evadirse de la realidad.

“Good Morning, Vietnam”

La película estadounidense dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robin Williams “Good Morning, Vietnam” (1987). Dirigida por y protagonizada por Robin Williams, Adrian Cronauer un militar que trabaja en la radio de Saigón durante la guerra de Vietnam. Sus atípicos comentarios y sus críticas al vicepresidente hacen que las tropas le idolatren. Al principio todo es diversión, pero poco a poco los jefes se dan cuenta de que sus comentarios acerca de la guerra no son “políticamente correctos”. Basada en la historia real del aviador y locutor estadounidense Adrian Cronauer.

En esta película Robin Williams representa el arquetipo de payaso triste, condenado a reír mientras la tragedia le invade por dentro. Una técnica muy utilizada por los seres humanos, reír para tapar el dolor y recurrir al humor cuando no somos capaces de canalizar nuestros sentimientos.

“Pequeña Miss Sunshine”

Escena de la película Pequeña Miss Sunshine FOTO: La Razón (Custom Credit)

Esta comedia dramática fue el debut como directores en equipo de Jonathan Dayton y Valerie Faris. Protagonizada por Greg Kinnear, Steve Carell, Toni Collette, Paul Dano, Abigail Breslin y Alan Arkin, “Pequeña Mis Sunshine” (2006), se sitúa alrededor de un viaje a bordo de un Volkswagen Combi para asistir al concurso de belleza que Olive, Abigail Breslin, desea ganar con todas sus ganas. La pequeña se unirá toda su familia en un viaje que muestra los problemas de convivencia de una familia disfuncional.

Este film nos traslada la necesidad de deshacernos del perfeccionismo de las “niñas barbie”, un mal muy presente en nuestra época por la incidencia de las redes sociales en la vida diaria de los jóvenes. La cinta, trata de dar a entender al espectador de la importancia del fracaso como método para la evolución y el crecimiento. Es una película sobre la felicidad, entendiéndola como lo que es, un estado que va y viene y que se logra tras superar muchos obstáculos. Además, la inocencia de Olive, la protagonista, nos produce una gran ternura debido a su corta edad, transmitiéndonos esa sensación de superación y ruptura de estereotipos.

“En busca de la felicidad”

Escena de la película "En busca de la felicidad" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Este magnifico film dirigido por Gabriele Muccino, fue el primero protagonizado por Will Smith junto a su hijo Jaden Smith. “En busca de la felicidad”, nos relata la historia de Chris Gardner, un hombre que se queda viviendo en la calle con su hijo de 5 años. Desde ese momento, Chris hace lo imposible por obtener un buen trabajo para salir adelante y ofrecerle a su hijo una buena vida, aceptando unas prácticas no remuneradas que prometen un futuro empleo.

Uno de los aprendizajes que nos deja esta película es que no hay que dejar que la opinión de otra persona nos influya. El camino a la felicidad ya es suficientemente duro y está lleno de contratiempos y fracasos, como para dejarnos convencer por las opiniones de los demás. Esta cinta es, sin duda, un ejemplo de persistencia, lucha y motivación que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños.

“Mi vecino Totoro”

Escena de la película "Mi vecino Totoro" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Esta gran obra del Studio Ghibli, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, es una oda a la inocencia infantil y la majestuosidad de la naturaleza. “Mi vecino Totoro” (1988) es un film japonés lleno de emotivas imágenes que harán que disfrute de la vieja y chirriante casa a la que se mudan las jóvenes Satsuki y Mei durante el verano con su padre, de la magnífica música de Joe Hisaishi y del cálido resplandor de los espíritus del bosque. La película y su personaje “Totoro” se han convertido en iconos culturales. La cinta resultó en el puesto 41 de la lista “The 100 Best Films of World Cinema” en la revista británica “Empire” en 2010, mientras que “Totoro” se posicionó en el puesto número 18 en la categoría de mejor personaje animado.

“Amelie”

Escena de la película "Amélie" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Según los expertos, esta cinta es “todo lo que se busca en una película para sentirse bien”. La comedia romántica francesa dirigida por Jean-Pierre Jeunet, “Amélie” (2001), nos muestra a una joven Audrey Tautou encarnando a una mujer que ayuda en secreto a personas que viven vidas infelices y que no pueden reunir el valor para solucionar sus propios problemas, hasta que el amor las obliga a hacerlo.

“Forrest Gump”

Tom Hanks, durante el rodaje de "Forrest Gump" FOTO: IMDB

Basada en la novela homónima del escritor Winston Groom. La película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Nos muestra la historia de Forrest Gump, un hombre que, mientras espera sentado en una parada de autobús, comienza a contar su vida a varios extraños que se sientan junto a él a esperar el transporte: desde su infancia, la chica de la que se enamoró hasta sus vivencias como soldado de EEUU. En esta entrañable historia, recorremos algunos de los hechos sociales más relevantes de la historia reciente de los Estados Unidos con la mirada aniñada de un personaje inolvidable. El humor, la inocencia y la resiliencia de Forrest hacen de este filme una joya que, bastantes años después de su estreno, sigue formando parte de la memoria colectiva de cientos de personas.