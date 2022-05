Viruela del mono: ¿Qué otras enfermedades han sido trasmitidas por monos a humanos?

Virus B : Hasta el 90% de los macacos adultos pueden ser portadores del virus B. Y aunque la mayoría son asintomáticos , algunos pueden tener lesiones orales localizadas. En humanos, la infección se presenta como una encefalomielitis y tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 70% . La mayoría de los casos documentados de infección humana han ocurrido en manipuladores de animales de laboratorio que de alguna manera fueron inoculados directamente con tejido o líquido de un mono a través de una mordedura , un arañazo , un pinchazo con una aguja o una herida . Aunque los “monos del nuevo” mundo infectados experimentalmente desarrollan una enfermedad mortal y es posible que infecten por contacto a otros macacos, en la mayoría de las circunstancias las mordeduras de los “monos del nuevo mundo” a humanos no deberían generar preocupación porque no es endémica.

Tuberculosis: Los primates no humanos son muy susceptibles a la infección por “Mycobacterium tuberculosis” (TB) y pueden contraerla de humanos u otros animales. Los primates de entornos donde prevalece la TB humana corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Durante la cuarentena de 31 días que imponen algunos países para los primates importados legalmente, se realizan un mínimo de tres pruebas cutáneas de tuberculina, sacrificando a los que resultan positivos. No obstante, es posible que los monos importados ilegalmente y los criados y vendidos como mascotas en los Estados Unidos no se sometan a pruebas adecuadas y puedan estar infectados.