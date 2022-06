Estos son los alimentos más relacionados con la aparición del cáncer de páncreas

Según la Asociación Española de Cáncer de Páncreas (Acanpan), de los alrededor de 9.000 enfermos diagnosticados con cáncer de páncreas en España en 2021, únicamente el 5% sobrevivirá los próximos 5 años. Un dato que proviene de la creencia de que la enfermedad es, en la mayor parte de los casos, incurable y rara vez se detecta en sus primeras etapas, momento en el que el tratamiento es más efectivo.

Esto se debe a que el cáncer de páncreas no causa ningún síntoma evidente hasta después de diseminarse a otros órganos, cuando lamentablemente suele ser demasiado tarde. Puede comenzar en cualquier parte del órgano, no obstante, la ubicación exacta del cáncer, junto con su tamaño, determinará la gravedad de la enfermedad. Una nueva investigación ha encontrado que aquellos que comen una dieta rica en grasas aumentan significativamente su riesgo de desarrollar la enfermedad.

Investigadores del Centro de Cáncer Rogel, de la Universidad de Michigan, encontraron que un receptor celular se activaba al ingerir dietas ricas en grasas y sustancias sintéticas, como los potenciadores del rendimiento atlético no regulados, lo que puede aumentar el riesgo de cáncer de páncreas. El estudio, que fue publicado por “Nature” y dirigido por el Doctor Imad Shureiqi, muestra que las lesiones pancreáticas precancerosas en ratones, similares a las que se encuentran en humanos, contienen niveles más altos de genes clave que influyen en la formación de cáncer.

Los investigadores encontraron que las dietas ricas en grasas saturadas promueven el cáncer de páncreas, independientemente de la obesidad. El estudio también encontró que este riesgo aumenta aún más si la grasa de la dieta proviene de alimentos de origen animal, como la carne y los productos lácteos. En comparación con las personas con la ingesta total de grasas más baja, aquellas con la ingesta de grasas más alta tenían un 23% más de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de páncreas.

Y las personas con la mayor ingesta de grasas saturadas tenían un 36% más de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de páncreas. No obstante, el estudio no prueba que la grasa sea la responsable de este tipo de cáncer, o que la carne o los productos lácteos sean particularmente culpables, estos estudios son observacionales y muestran asociaciones, pero no prueban causa y efecto.

Alimentos ricos en grasas

Comida alta en grasas FOTO: la caixa LA RAZON

Una dieta rica en grasas es una dieta en la que al menos el 35% de las calorías totales provienen de grasas, tanto insaturadas como saturadas. Además de los alimentos procesados populares, muchos otros alimentos tienen un alto contenido de grasa, como la grasa animal, el chocolate o la mantequilla.

Estos son algunos ejemplos de alimentos ricos en grasas que se deben consumir con moderación o evitar debido a su fuerte vínculo con la enfermedad: