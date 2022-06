Lo privado no es enemigo de lo público

No podemos entender a cuento de qué viene ahora este ataque del PSOE a la Sanidad privada. Llegan las elecciones, dan mal las encuestas y en Moncloa se ponen nerviosos. La Sanidad privada no tiene la culpa de que quienes nos gobiernan sean incapaces de eliminar las listas de espera, ni de pagar sueldos miserables a médicos y enfermeros, ni de que se saturen los centros de salud, las urgencias y la atención al ciudadano. Nos suben los impuestos cada día de manera injustificada y a la hora de la verdad son incapaces de dar cuenta de su gestión. Se da la paradójica situación de que la mayoría de ellos son usuarios de los hospitales no concertados. Es lógico que así sea porque millones de españoles tienen un seguro médico complementario a la Seguridad Social. No hay problema de ningún tipo entre lo público y lo no estatal. El problema lo crean quienes siendo incapaces de solventar las deficiencias de financiación de la Sanidad de todos, acuden demagógicamente a la estrategia de contraponer lo público a lo privado, cuando lo que procede de verdad es agradecer al sector que vive al margen del presupuesto del Estado su entera disposición a socorrer las urgencias en momentos tan difíciles como la pandemia.