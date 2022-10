Estrategias innovadoras de digitalización farmacéutica

La digitalización en el sector farmacéutico es un tren de alta velocidad que acelera aún más cada año. Y al que no se puede dejar pasar. Gracias a los avances tecnológicos y a las empresas que apuestan por la innovación, el comercio electrónico y la venta física minorista en el sector de la salud, el bienestar y la calidad de vida, conforman un tándem perfecto con mucho futuro. Y en este escenario, la transformación digital real y en equipo se convierte en la hoja de ruta que deben seguir la industria farmacéutica y las boticas para satisfacer las nuevas necesidades del usuario y, a su vez, para ser más rentables económicamente.

Así se puso de relieve el pasado martes en LA RAZÓN, donde tuvo lugar el I Foro «Nuevas formas de digitalización farmacéutica: reinvención e innovación» de LUDA Partners, una cita que reunió a farmacéuticos y a profesionales de laboratorios para analizar las nuevas formas de digitalización.

«Las 22.000 farmacias que están a pie de calle tienen una fuerza brutal, pero el problema es que permanecen ajenas las unas a las otras como si fueran islas, pues no hay una verdadera comunicación entre ellas. La digitalización real pasa por ponerlas a todas en red, ya que esto implica un potencial inmenso», aseguró Luis Martín Lázaro, cofundador de LUDA Partners. Prueba de ese potencial es que, tal y como explicó Martín Lázaro, «ante el cada vez más habitual problema de suministro y desabastecimiento de algunos medicamentos y productos de parafarmacia como suplementos, complementos…, que ha crecido un 38%, gracias a la plataforma en red de LUDA, 40.000 pacientes han encontrado lo que necesitaban, y esto es un ejemplo de lo que se puede conseguir con la digitalización en el mundo de la farmacia: solucionar un problema de su cliente, porque manda su vocación de servicio».

Luis Martín Lázaro FOTO: David Jar La Razon

En esta línea, Eduardo Raboso, senador del Partido Popular designado por la Asamblea de Madrid y portavoz de Sanidad en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, hizo hincapié en que «la farmacia es una de las áreas más dinámicas y activas de las Ciencias de la Salud, con una evolución muy rápida, desde la creación de nuevos fármacos hasta la distribución o la asistencia. Está en plena efervescencia y tiene una capacidad fascinante de adaptación. Y en todo ello la digitalización es una herramienta clave, pero hay que saber adaptarse a todo ello. Nuestra labor como legisladores es la de proteger tanto a los farmacéuticos como a los ciudadanos».

Eduardo Raboso FOTO: David Jar La Razon

Y es que, según destacó Martín Lázaro, «la tecnología no está ni para juzgar, ni para legislar, ni para decidir lo que se debe hacer. Nosotros lo que proponemos es que dentro de la legislación vigente se hagan cosas que sirvan para generar buen servicio para el usuario, pero también beneficios para las boticas. Hay que entender que el farmacéutico tiene dos corazones, uno que es el asistencial con su vocación de servicio, pero también un corazón empresarial, porque si quiebra, entonces no podrá realizar su labor asistencial».

Es ahí, en esa fusión de ambos corazones, donde la digitalización también puede ser la herramienta para mejorar en el ámbito de las ventas. «Las compras online en todos los sectores se concentran en cuatro o cinco grandes plataformas. Sin embargo, se les ha propuesto a las farmacias que hagan su propia página web y vendan de forma individual. Esto es muy complicado, porque solas, cada una de ellas, tienen imposible competir con las grandes plataformas de venta online que se gastan millones de euros en posicionamiento», advirtió Martín Lázaro. Y es que los datos no dejan lugar a dudas: «En el mundo online el 99% de las ventas de parafarmacia se concentran en 17 farmacias. El 9% de los consumidores compra tanto online como offline, pero es que el 17% de los consumidores ya compra solo online, lo que quiere decir que o te metes en el canal online o te mueres. No es una opción, es una realidad y el que no lo quiera entender tiene un problema».

Venta online

El farmacéutico es un sector muy regulado y, por tanto, muy tradicional para lo bueno y para lo malo, pero es obvio que necesitan soluciones actuales. «El mundo online no va a parar, sino que va a crecer, y ante eso hay que actuar. Hasta ahora el farmacéutico no tenía más remedio que conformarse con conservar su cuota de venta offline y no ir más allá. Pero, ¿por qué? Nosotros vemos claro que en el terreno de la venta online puede ganar e incluso comerse la tarta completa, ya que son mejores logísticamente y tienen más prestigio. Además, el hecho de contar con 22.000 puntos a pie de calle distribuyendo parafarmacia hace que los recorridos sean tan pequeños que se usan vehículos eléctricos o sostenibles, por lo que se puede dar un servicio mucho más eficaz y mejor ecológicamente. Así, como si se tratara de la Red Eléctrica Española, que solo tiene unos cables, aunque luego hay muchas compañías que los usan, en este caso la red de farmacias se convierte en ese cable al que, además, le añade prestigio y logística, y esto vale oro. Prueba de ello es que la farmacia ya es la mejor solución que están adoptando las aplicaciones de envío a domicilio de todo tipo de productos», detalló Martín Lázaro.

Ante este escenario, según LUDA Partners, además de las aplicaciones mencionadas, a este tren también se pueden sumar los laboratorios, tal y como ya están haciendo algunos de los más innovadores. «Los laboratorios, que no podían vender online sin faltarle al respeto a la farmacia, ahora lo están haciendo porque se redirigen y se apoyan en las boticas, dejándole a ellas todo lo relacionado con la logística y aportando su valor añadido en la gestión del producto. A cambio de todo ello, el laboratorio le da a la red de farmacias su gran visibilidad y toda la inversión de posicionamiento online. Así, mandan a ese farmacéutico el paciente digital. Si esa marca está pensando con claridad, va a redirigir al usuario a la farmacia, que en este caso es la conveniencia, pues no hay que pelearse por el precio, sino darle al usuario lo que busca, que es un buen servicio y la comodidad, pero con la seguridad y el prestigio que implica saber que el producto que te traen a casa viene desde la farmacia más cercana. Y esto implica que la agilidad de servicio es imbatible, porque puedes entregar en menos de dos horas. Así, los laboratorios también tienen la guerra ganada en su venta online si se apoyan en la farmacia, que es la mejor solución logística que existe. Pero para eso hay que trabajar en red con la mayoría de las boticas. Ahí es donde entra en juego el poder de la digitalización real».

Así, Martín Lázaro fue contundente: «Si las farmacias trabajan en red van a ganar seguro. Y si los laboratorios se apoyan en ellas, también. La botica necesita a alguien que le mande clientes y a cambio ella aporta a esa venta online su logística y su prestigio. Esto es un binomio en el que todo el mundo gana», concluyó.