El 12 de Octubre rinde tributo al legado de Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal es uno de lo más ilustres investigadores que ha dado la Ciencia de nuestro país. Ganador del premio Nobel de Medicina en el año 1906, su legado perdura en la actualidad y continúa vigente. Sin embargo, aún hay cuestiones relativas a su figura que pueden no ser muy conocidas o llevar a error. Por ejemplo, el hecho de que, pese a que su trabajo se centró en el estudio del Sistema Nervioso Central, (son míticos sus dibujos de neuronas) su especialidad no fue la Neurología sino la Histología y la Anatomía Patológica. O que el hospital que más vinculación tiene con su figura es el 12 de Octubre, de Madrid, y no el que lleva su nombre, también en la capital española, como cabría pensar.

Y es que precisamente este centro sanitario ha querido honrar su memoria y su legado habilitando un espacio a su figura organizando diversas actividades a lo largo del denominado «Año Cajal», declarado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que abarca desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023.

Exposiciones, talleres, lecturas y conferencias ahondarán en su obra científica y artística

«El 12 de Octubre siempre ha tenido una relación directa con él, con la escuela de Cajal, porque el anterior jefe de Servicio de Anatomía Patológica del hospital, el doctor Martínez Tello, era el nieto del doctor Tello, quien, de los varios discípulos que tuvo Cajal, fue uno de los más notorios y se dedicó sobre todo a la biopsia y el diagnóstico anatomopatológico –explica José Luis Rodríguez Peralto, jefe de Servicio de Anatomía Patológica del hospital–. Por eso hemos tenido siempre una relación bastante íntima con él y con su trabajo».

Es por ello que el 12 de Octubre ha creado un Espacio Cajal en el Servicio de Anatomía Patológica del centro. Inaugurado a finales del pasado año (dentro del Año Cajal), en él se incluyen cuadros, fotografías, serigrafías, cartas... «La primera cosa que hicimos fue la exposición, que es lo que hay en la actualidad, y que está en el Servicio e incluye varios cuadros: una copia del que le hizo Sorolla, algún cuadro más de patólogos también relacionados con Cajal. Y luego disponemos de fotografías de dibujos de Cajal, sus últimas cartas –por ejemplo, tenemos aquí una copia de la última que escribió unos días antes de morirse–. También muchas copias de fotografías de sus distintas épocas. Y dibujos, sobre todo de Cajal, alguna preparación histológica, también suya...», enumera Rodríguez Peralto.

Esta exposición, que se inauguró hace tres meses, se quedará de forma permanente en el hospital. Pero el homenaje al genial científico no se detiene ahí. Así, también se organizó una lectura de textos de Cajal: «Se seleccionaron un montón de textos interesantes de su vida, escritos por él mismo, y los leyeron distintas personas relacionadas con cada uno de ellos en público», continúa.

Espacio Cajal FOTO: Espacio Cajal Espacio Cajal

Y, de cara al año que acabamos de empezar, están planteadas otras muchas actividades. Así se van a hacer algunas reuniones en el hospital donde se pronunciarán varias conferencias sobre su figura. También está prevista la puesta en marcha de un taller relacionado con el Sistema Nervioso Central, enfocado especialmente más a niños y gente joven para difundir las investigaciones de don Santiago y la estructura del Sistema Nervioso Central. «La fecha no la tenemos fijada aún, pero va a ser antes del verano. Toda la información se podrá ver en la página web del hospital y de la fundación del hospital», puntualiza el jefe del Servicio de Anatomía Patológica.

Por último, respecto a las conferencias en el hospital, una de ellas la impartirá Santiago Ramón y Cajal, «que es su sobrino nieto (es el nieto del hermano de Cajal, Pedro), y que actualmente es jefe de Servicio de Anatomía Patológica del hospital Valle de Hebrón, de Barcelona, sobre algún aspecto de su vida. La fecha será también antes del verano», continúa el especialista.

Todas estas acciones forman parte del proyecto de renovación integral de las infraestructuras del Hospital 12 de Octubre, actualmente en marcha, y los cuadros, serigrafías y dibujos de Cajal incluidos en este espacio serán recuperados y formarán parte de las nuevas instalaciones. «A nosotros lo que más nos ha interesado es ensalzar y colocar en un sitio relevante a Santiago Ramón y Cajal, quien hizo toda su carrera y desarrolló todo su trabajo en España, y creo que merece ponerse en valor pues, hasta ahora, se ha hecho muy poco», lamenta Rodríguez Peralto.