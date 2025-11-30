El 78% de los tumores de mama se diagnostica tras la menopausia

La menopausia marca un punto de inflexión en la vida de las mujeres. Más allá de los cambios hormonales y los síntomas habituales como son los sofocos, el insomnio o las alteraciones del ánimo, esta etapa biológica está estrechamente vinculada con una mayor incidencia del cáncer de mama.

Así lo explica la doctora Esther Suárez, responsable de la Unidad de Mama en el equipo de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, quien subraya la importancia de profundizar en esta relación para reforzar el papel de la prevención y mejorar la salud femenina a medio y largo plazo. «La menopausia no causa cáncer de mama, pero sí coincide con un momento en el que el riesgo aumenta por distintos factores biológicos y metabólicos», asegura la especialista. De hecho, las cifras demuestran que el impacto es significativo, ya que el 78% de los casos de cáncer de mama diagnosticados en España corresponde a mujeres posmenopáusicas, una cifra que evidencia la necesidad de extremar el seguimiento clínico en esta etapa. No es para menos, pues el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. Prueba de ello es que en 2024 se detectaron en España casi 39.000 nuevos casos, aunque la supervivencia se sitúa en cifras muy altas, cercanas al 90%, especialmente cuando el diagnóstico es precoz.

La edad, un factor de riesgo

Aunque la menopausia coincide con un aumento de la incidencia, la edad es el principal factor implicado en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. «A medida que cumplimos años, aumentan las probabilidades de padecer cualquier tipo de tumor. Sin embargo, en el cáncer de mama confluyen además otros elementos propios de la etapa posmenopáusica», explica la doctora Suárez.

Entre esos factores más determinantes destacan, por ejemplo, la exposición hormonal acumulada. Esto se debe a que, a pesar de que las hormonas disminuyen tras la menopausia, el organismo ha estado expuesto a ellas durante décadas. La especialista recuerda que «una menarquia temprana o una menopausia tardía aumentan el tiempo de exposición a los estrógenos, y eso influye en el riesgo de desarrollar cáncer de mama». En segundo lugar, también influye el aumento de la grasa corporal, ya que tras la menopausia es habitual que se incremente la cantidad de grasa corporal. El tejido adiposo produce pequeñas cantidades de estrógenos que pueden seguir influenciando a los tumores hormonodependientes. «El 70% de los cánceres de mama responden a hormonas. Por eso, el aumento del tejido graso es un factor relevante a tener en cuenta», argumenta la doctora Suárez.

El tercero de los factores es la terapia hormonal sustitutiva (THS) utilizada para aliviar los síntomas más intensos de la menopausia. Según la doctora Suárez, «no está contraindicada, pero su uso prolongado, especialmente cuando combina estrógenos y progesterona, puede incrementar el riesgo. Es fundamental individualizar cada caso». Por ello, la valoración médica previa y el control periódico son esenciales para minimizar riesgos.

Factores modificables

Pese a que ciertos factores (como la edad o los antecedentes genéticos) no pueden modificarse, existen estrategias efectivas que reducen el riesgo de desarrollar cáncer de mama en la etapa posmenopáusica. «La prevención es una herramienta poderosa, especialmente cuando sabemos que hay comportamientos y hábitos que pueden reducir significativamente el riesgo», afirma la doctora Suárez. En este sentido, entre las recomendaciones destacan, por ejemplo, mantener un peso adecuado para evitar la producción adicional de estrógenos desde el tejido adiposo; realizar actividad física regularmente, lo que mejora parámetros metabólicos y hormonales; evitar el sedentarismo, no fumar y moderar el consumo de alcohol, factores todos ellos asociados a un mayor riesgo de cáncer; acudir a revisiones periódicas, incluyendo mamografías y controles ginecológicos, y valorar cuidadosamente la THS, siempre con supervisión médica.

Además, no hay que olvidar que la detección precoz es clave en la supervivencia. Gracias a los programas de cribado, la mayor concienciación y los avances médicos, el cáncer de mama presenta hoy una de las tasas de supervivencia más altas entre los tumores. «En fases iniciales, la enfermedad es altamente tratable y las opciones terapéuticas son más eficaces», recuerda la doctora Suárez, quien insiste en que «detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas marca la diferencia entre un tratamiento menos agresivo y uno más complejo, pues las mamografías periódicas permiten detectar tumores cuando aún no presentan síntomas». Por todo ello, la prevención, el autocuidado, el control del peso y el seguimiento clínico regular son, sin duda, pilares fundamentales para reducir la incidencia y mejorar el pronóstico del cáncer de mama.