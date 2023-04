Alerta por el aumento de casos de la enfermedad 'boca mano pie': síntomas y cómo se contagia

Con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas (el calor de marzo fue de récord histórico) la frecuencia con la que aparecen algunas enfermedades en España está aumentando peligrosamente con respecto a años anteriores. Es el caso de las alergias estacionales, que cada vez afectan a más niños y a edades más tempranas o, incluso, de enfermedades que parecían propias de climas tropicales como el dengue, pero que ya han aterrizado en nuestro país. A estos ejemplos se suman ahora brotes de fiebre y pápulas entre los más pequeños.

Se trata de la enfermedad boca mano pie, una infección viral leve muy contagiosa que se presenta generalmente en niños menores de 6 años. Ha sido la Sociedad Española de Pediatría el organismo que ha alertado de que el número de consultas pediátricas por esta infección se ha incrementado de manera significativa tras la llegada del calor a la Península. Aunque hay casos por todo el mundo, esta patología es más frecuente en zonas tropicales. Es por ello que el aumento de las temperaturas en España podría estar detrás de su crecimiento.

El síntoma más característico de la enfermedad boca mano pie es la aparición de ampollas por dentro y fuera de la boca –paladar, encías o lengua–, así como sarpullidos en las manos y los pies, incluso en la zona genital. También pueden aparecer en espalda o glúteos. Además de las lesiones cutáneas, estas infecciones acostumbran a dar fiebre: puede ser alta (40º) y prolongada (entre 3 y 6 días). Otra forma muy común de la enfermedad es el dolor de garganta o faringitis vírica.

¿Qué causa la enfermedad boca mano pie?

La causa más frecuente de la enfermedad de manos, pies y boca es la infección por el virus de Coxsackie, que pertenece al grupo de los enterovirus. Existen varios subtipos de enterovirus que también pueden desatar la afección.

El aumento de casos también lo constata una reciente investigación liderada por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. El equipo español analizó las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad boca mano pie en España entre los años 2006 y 2020. Los resultados, publicados en la revista Viruses, concluyeron que la notificación de casos de esta enfermedad o de exantemas relacionados con la infección ha aumentado en los últimos años.

La causa es, tal y como sugiere el estudio, podría ser el aumento de la circulación de uno de los serotipos de enterovirus que provocan la enfermedad. En concreto, del Coxsackievirus CVA6, que hasta 2010 no se había detectado en nuestro país. Este fue el tipo de enterovirus más prevalente de los analizados con un 60,9% (siendo este el menos preocupante o que menos complicaciones presenta), seguido del EV-A71 (9,9%) y del CVA16 (7,7%).

El estudio señala que en los últimos 20 años en países del Sureste asiático y el Pacífico se han documentado importantes brotes enfermedad boca mano pie, acompañados una incidencia significativa de complicaciones neurológicas, sobre todo cuando el EV implicado es EV-A71.

¿El aumento de casos es preocupante?

Los datos clínicos indicaron que no. "Durante el periodo de estudio sé observó una baja incidencia de complicaciones neurológicas tras los síntomas cutáneos", explican. Con todo, la enfermedad de manos, pies y boca suele ser una enfermedad de poca importancia que no deja secuelas. Normalmente, solo provoca fiebre y síntomas leves que desaparecen durante unos días.

Aunque la enfermedad por lo general es leve, es importante que el niño reciba asistencia médica. Sobre todo si los síntomas persisten más de 10 días, si es menor de seis meses, tiene el sistema inmunitario debilitado o las llagas le provocan dolor al beber líquidos. Además, se trata de una enfermedad que puede enmascarar otros diagnósticos más graves. De la misma forma, se pueden diagnosticar otras patologías cuando en realidad se trata del virus boca mano pie.

No obstante, los microbiólogos animan a no bajar la guardia. "Pese a que el aumento de casos no es preocupante y su gravedad no parece ser mayor", los investigadores recomiendan "mejorar la vigilancia de los enterovirus en las manifestaciones mucocutáneas, con el objetivo de facilitar la identificación de nuevos tipos o variantes de los enterovirus que puedan relacionarse con brotes y patologías más graves".

Síntomas y complicaciones de la enfermedad boca mano pie

Una complicación rara de la enfermedad boca-mano-pie es la caída de las uñas de las manos y de los pies (llamada onicomadesis) a las pocas semanas de la curación de la enfermedad. Es reversible, dado que las uñas vuelven a crecer normalmente después.

En casos de lesiones bucales muy intensas y dolorosas, el niño puede rechazar la alimentación y la ingesta de líquidos, lo que en raras ocasiones podría producir una deshidratación.

Excepcionalmente, algunos tipos de enterovirus (E-71 y D68) pueden producir complicaciones muy graves como encefalitis, parálisis, edema pulmonar o complicaciones cardíacas. Los recién nacidos, por un sistema defensivo muy inmaduro, son más propensos a sufrir las formas más graves de estas infecciones.

¿Cómo se contagia la enfermedad boca-mano-pie?

Esta enfermedad típicamente infantil se transmite con facilidad, mediante el contacto directo de manos contaminadas por restos fecales (vía fecal-oral) y por vía aérea (al toser, estornudar, hablar, etcétera).

Aunque la enfermedad desaparece en unos días, los pediatras de la Asociación Española de Pediatría explica que "el virus permanece en las heces sobre todo, o en las vías respiratorias, varias semanas después de padecer la enfermedad". En ese periodo también puede contagiarse.

Secundariamente, también se transmite en el parto (de madre a niño) o la lactancia materna. Además, los virus sobreviven largos periodos de tiempo en superficies inanimadas, de forma que si el niño las toca también se produce la transmisión. Esto suele suceder en guarderías y escuelas.

Tratamiento de la patología "boca-mano-pie"

A día de hoy no hay ningún tratamiento antiviral contra los enterovirus, responsables de la aparición de esta enfermedad. Ningún antibiótico tiene efecto sobre la evolución de la infección. De hecho, podrían incluso favorecer la aparición de complicaciones.

El tratamiento común se reduce a proporcionar comodidad en el niño enfermo a través de la suministración de analgésicos para controlar la fiebre o el malestar producido por las lesiones. En las pápulas bucales dolorosas hay que evitar la ingestión de ácidos (naranja y cítricos).

La enfermedad boca mano pie suele producir anticuerpos después de la exposición a los virus que causan la enfermedad.