El alimento relacionado con la demencia que tomamos todos los veranos en España: cámbialo por estas opciones

Llega el verano en España y muchas personas se toman ese respiro tan necesario para el cerebro. Nos animamos a bajar a la piscina, a la playa y a la casa de ese amigo que siempre cocina barbacoa. Podemos asar pimientos, tomates y cebolla, pero lo más habitual es que los protagonistas sean los chorizos, la panceta, la chistorra, la morcilla y los pinchos morunos... Sin embargo, comer este tipo de alimentos de forma regular puede ser perjudicial para la salud cerebral.

Lo que pone de relieve un nuevo estudio presentado en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, que revela que el consumo regular de carnes rojas procesadas, como salchichas, bacon y embutidos, puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia. Aunque otras investigaciones anteriores alertan sobre el consumo diario de carnes rojas, este trabajo es novedoso por tres razones.

La primera, porque estipula cuánta cantidad de carne roja procesada fue perjudicial durante el experimento, la segunda porque prueba que solo dos raciones a la semana incrementan el riesgo de demencia (otros estudios necesitaron mayores cantidades para demostrarlo) y la tercera, porque también prueba que sustituir cierta cantidad de carne roja procesada por frutos secos y legumbres puede reducir significativamente esta probabilidad. Otros estudios han relacionado este último cambio con beneficios para la salud del corazón y con mejoras en la longevidad.

La nueva investigación —cuyos resultados aún no han sido publicados en una revista revisada por expertos—, que siguió a más de 130.000 personas adultas durante 43 años, descubrió que quienes comían dos raciones de carnes rojas procesadas a la semana tenían un 14% más de riesgo de demencia en comparación con quienes consumían menos de tres porciones al mes. La buena noticia, es que el consumo de carne roja no procesada no mostró un aumento significativo en el riesgo. En este tipo de carnes encontramos otros alimentos típicos de barbacoa, como la hamburguesa, el filete de ternera o las chuletas de cerdo.

Cuánta carne roja procesada hay que comer bajo un límite seguro

Según el estudio, las personas que consumen al menos un cuarto (1/4) de ración diaria de beicon, salchicha, mortadela u otro tipo de carne roja procesada (aproximadamente 2 raciones a la semana) tienen mayor riesgo de desarrollar demencia que las que consumen menos de 1/10 de ración diaria (unas 3 raciones al mes). Entre los ejemplos de lo que se consideró como una ración diaria encontramos dos lonchas de beicon o un perrito caliente.

Además, los investigadores descubrieron que cada porción diaria adicional de carne roja procesada correspondía a 1,61 años más de envejecimiento cognitivo en lo que respecta a la cognición global (la función cognitiva general, incluidos el lenguaje y la función ejecutiva) y a 1,69 años más de envejecimiento cognitivo en lo que respecta a la memoria verbal, que es la capacidad de recordar y comprender palabras y frases.

No obstante, la investigación también indica que sustituir 1 ración de carne roja procesada por 1 ración diaria de frutos secos y legumbres se asoció con un riesgo un 20% menor de desarrollar demencia, y 1,37 años menos de envejecimiento cognitivo en cognición global.

Entre los alimentos considerados en esta categoría por el estudio se incluyeron la mantequilla de cacahuete (1 cucharada), cacahuetes, nueces u otros frutos secos (1 onza o 30 gramos), leche de soja (vaso de 230 gramos), judías verdes, alubias o lentejas, guisantes o habas (1/2 taza) y tofu o proteína de soja. Te puede interesar:Ya se sabe cuántos frutos secos (y cuáles) hay que comer para proteger el corazón y adelgazar

Sin embargo, hay que advertir que, aunque seguir una dieta cardiosaludable en general puede ayudar a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia, no hay pruebas directas de que un solo alimento o ingrediente pueda prevenir o tratar la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia.

La carne roja procesada es un importante factor de riesgo de demencia

Los investigadores observaron que estudios anteriores habían arrojado resultados dispares en cuanto a la relación entre el consumo de carne y el deterioro cognitivo. Por ello, examinaron detenidamente cómo afectaban las distintas cantidades de carne procesada y no procesada al riesgo y la función cognitivos a largo plazo. Sus resultados determinaron que podría ser un importante factor de riesgo de demencia.

Por último, el estudio proporciona pruebas sólidas de que elegir alimentos saludables a lo largo del tiempo ralentiza la tasa de envejecimiento cerebral, reduce el riesgo de desarrollar demencias como la enfermedad de Alzheimer y, en última instancia, aumenta las probabilidades de lograr un envejecimiento exitoso, libre de deterioro cognitivo debilitante.