Aurelio Rojas, cardiólogo: “Que sube la tensión con el café es un mito, te aporta energía y concentración”

El café es un desayuno para algunas personas, pero para otras una obligación. Hay un sector de la población que si no puede tomarse uno por la mañana ya empieza el día con mal pie. Ese tipo de personas siente que no tiene la suficiente energía para afrontar su jornada laboral u otro tipo de obligaciones. Tampoco es nada extraño que haya personas que se tomen una cantidad notable de cafés durante el día e incluso durante la mañana.

Sin embargo, pese a ser una bebida muy común en España, especialmente durante el desayuno, poca gente conoce las verdaderas consecuencias de consumirlo a diario. Existen muchas creencias que realmente no son así, afectando de forma distinta al cuerpo humano y a su salud. Para aportar claridad en este tema, el cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido un vídeo en Instagram, red social en la que tiene más de 600.000 seguidores, para desvelar "mitos y verdades sobre el café más frecuentes que se encuentra con sus pacientes a diario en su consulta".

¿Es bueno tomar café?

Este cardiólogo comienza desvelando uno de los mitos más frecuentes: "Sube la tensión". Desvela que no es así: "Aunque la cafeína es un potente estimulante que bloquea los receptores de adenosina, la realidad es que estimula el sistema nervioso central". Por tanto, señala lo que aporta al cuerpo: "Aporta más energía, más concentración y menos fatiga mental". Explica una curiosidad: "De hecho, algunos estudios asocian el consumo de café con menor riesgo de demencia y deterioro cognitiva, nunca de subida de presión arterial".

Tras desmentir la subida de tensión, Aurelio Rojas hace lo propio con el segundo mito: "El café por la mañana te va a subir el cortisol". En este caso, niega el efecto y no el hecho: "Quizás esto sea cierto, pero no tiene efecto negativo sobre nuestra salud". Lo rebate así: "De hecho, en la mayor parte de los estudios, tomar café por la mañana ha demostrado reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y la mortalidad global de las personas que lo toman. "Esto es debido a su gran cantidad de antioxidantes en forma de polifenoles, que nos protegen contra el daño celular".

Se centra en un sector de la población: "Por eso las personas hipertensas y que tienen problemas de corazón pueden tomarlo sin problemas salvo que su médico se lo haya indicado específicamente". Por tanto, salvo indicación concreta, todo el mundo puede tomar café.

¿El café quita el sueño?

"El tercer mito es el que más me encuentro", afirma antes de comenzar a explicarlo. Es el siguiente: "Te va a quitar el sueño". Aclara cómo afecta: "Esto es cierto en parte, pero solo si lo consumes por la tarde y en exceso". Explica por qué pasa eso: "Esto es debido a que puede afectar a las hormonas que regulan el ritmo circadiano, nuestro reloj biológico interno". Tras ello, aclara cuánto café se debe tomar: "Por eso, toda la evidencia científica nos recomienda no tomar más de tres o cuatro tazas al día y nunca, preferiblemente, después de las tres de la tarde. "Recuerda que, si eres muy sensible a la cafeína y te produce nerviosismo o palpitaciones, el descafeinado tiene los mismos beneficios".

Todos los beneficios del café

El cardiólogo resume de forma esquemática todos los beneficios de tomar café en la descripción del vídeo explicado previamente. Son los siguientes:

Energía sostenida, no solo un subidón: La cafeína estimula el sistema nervioso central. Te despierta… pero sin picos, si lo tomas bien.

La cafeína estimula el sistema nervioso central. Te despierta… pero sin picos, si lo tomas bien. Más enfoque, menos fatiga mental: Mejora la atención y el estado de alerta. Ideal en tareas cognitivas intensas.

Mejora la atención y el estado de alerta. Ideal en tareas cognitivas intensas. Neuroprotección a largo plazo: Estudios asocian el consumo moderado de café con menor riesgo de Parkinson y Alzheimer.

Estudios asocian el consumo moderado de café con menor riesgo de Parkinson y Alzheimer. Más rendimiento físico: Mejora el uso de ácidos grasos como energía. Perfecto antes de entrenar.

Mejora el uso de ácidos grasos como energía. Perfecto antes de entrenar. Puede ayudarte a perder grasa: Aumenta el metabolismo basal y reduce la percepción de fatiga durante el ayuno.

Aumenta el metabolismo basal y reduce la percepción de fatiga durante el ayuno. Mejora la sensibilidad a la insulina: Bien utilizado, puede apoyar el control glucémico y prevenir resistencia a la insulina.

Esta es la hora ideal para tomar café

No solo Aurelio Rojas ha desvelado detalles sobre tema, otros expertos también lo han hecho explicando la hora ideal para tomar el ansiado café que tanta gente necesita. La respuesta de ellos es entre las 10:00 y las 11:30 de la mañana. Esa es la franja horaria que recomiendan los especialistas, ya que para ese momento el pico natural de cortisol ha descendido y la cafeína puede actuar de forma más estable, sin generar alteraciones hormonales o picos de energía artificiales.

Además, esperar al menos una hora y media tras despertarse permite que el cuerpo termine su proceso de activación natural antes de introducir un estimulante externo.