¿Congelar el pan es bueno para la salud? Esto es lo que dice una experta

Muchas son las costumbres que tenemos en nuestro día a día bien sea a la hora de sentarnos en el tren, de subir las escaleras o incluso en el orden en el que nos ponemos la ropa. Ahora bien, en cuanto a la alimentación tenemos muchos otros que van desde cocinar en distintas sartenes hasta la conservación de algunos alimentos.

En este sentido, muchos españoles decidimos guardar el pan en la nevera. Esto se hace en un principio para evitar que se ponga duro y sea incomible. El pan tiene un extraordinario valor nutritivo y organoléptico (que tiene color, sabor y textura que nos atrae). Por esta razón le ponemos especial cuidado a la manera en la que lo conservamos para que nos dure más tiempo y no se nos ponga malo.

Estos son los beneficios de congelar el pan

La experta en gastroenterología y nutrición Karen Alarcón explica todos los beneficios que se pueden conseguir realizando esta actividad de llevar el pan al congelador. En primer lugar explica que "hacer este pequeño hábito vuelve el pan 10 veces más saludable". Eso sí, la experta recuerda la importancia de "consumir un pan de calidad como el de masa madre y que mantengas una dieta equilibrada".

Lo que sucede es que "una rebanada para calentarla ya sea en la sartén o en el tostador,que no solosino que también va a. Recuerda además que el almidón por efecto del calor se digiere mejor así que seguramente tendrás menos molestias de distensión abdominal y gases".

De esta manera vas a tener un pan con menos carbohidratos, pues al final en nuestra ingesta diaria, un exceso de carbohidratos conlleva a un aumento de las calorías que consumes y en ocasiones se puede subir de peso. Esta teoría también es corroborada por la ingeniera de alimentos mexicana Mariana Zapién que en un vídeo en su cuenta de Instagram explica que "congelar el pan y luego tostarlo para consumirlo ayuda a que la microbiota intestinal se beneficie de la fibra que, al no ser digerida es fermentada por las bacterias para favorecer el crecimiento de “bacterias buenas” que actúan como prebióticos, lo que contribuye a mantener una flora intestinal saludable".

Un último tip que se puede aportar es que el pan es mejor congelarlo ya cortado, pues una vez lo sacas del congelador es más difícil cortarlo, en cambio si lo cortas antes de llevarlo al congelador, solo es sacar las rebanadas de pan que necesitas y llevarlo al microondas y listo, sin necesidad de labores tediosas que puedan destruir tu alimento. o olvides que el pan que ya ha sido descongelado no puede volverse a congelar.

Cómo conservar el pan

Las grandes empresas fabricantes de pan explican que no hay nada como el pan recién hecho, pero no todas las personas tienen el suficiente poder adquisitivo para comprar pan a diario, por lo que dan algunos consejos de como guardar el pan el mayor tiempo posible sin llegar a perder sus propiedades.

Según explica la pastelería artesana Cristina, tienes dos opciones: congelarlo o intentar conservarlo en las mejores condiciones posibles. El pan de calidad mantendrá sus propiedades por más tiempo cosa que facilita su conservación. La mejor forma de conservar el pan de un día para otro es guardarlo en barra a temperatura ambiente, en un lugar seco en el que no le dé el sol. Para que no se reseque más de la cuenta, puede guardarse en una bolsa de papel o de tela, o en una panera de madera. Ya que estos materiales permiten que el pan respire y conserve su humedad.

Si al día siguiente el pan está duro y reseco, o por el contrario demasiado blando, un truco para revivirlo es humidificar levemente la costra y hornearlo a unos 70º C unos pocos minutos. Pero ten mucho cuidado con pasarte y acabar convirtiéndolo en una piedra de carbón.

Otros alimentos que también puedes congelar manteniendo sus beneficios

Por otro lado, Zapién acaba aclarando que estos beneficios no solo podemos obtenerlos a través del congelamiento del pan, sino también almacenando a bajas temperaturas alimentos que contienen almidón como la pasta o el arroz, la avena o la papa. Esto tiene una explicación, y es que el almidón que contiene estos alimentos se convierte en almidón resistente, una sustancia poco digerible, lo que hace que aporten menos calorías y que actúen como prebióticos. Por último, es conveniente saber que este almidón resistente provoca un efecto saciante de los alimentos, cosa que te ayudará a controlar lo que comes y por ende a controlar tu peso. También se reducirán los picos de glucosa.