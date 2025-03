Ni lentejas ni garbanzos: esta es la legumbre que más proteínas va a aportar en tu dieta

Cuando pensamos en alimentos ricos en proteínas de origen vegetal, legumbres como las lentejas, los garbanzos o los guisantes suelen venir a la mente. Sin embargo, existe una alternativa menos conocida pero con un perfil nutricional sorprendente: el cacahuete. Sí, el cacahuete es una legumbre. Aunque muchos lo consideran un fruto seco, en realidad se trata de una legumbre con un alto contenido proteico que supera al de muchos otros alimentos populares en dietas saludables.

¿Cuánta proteína tienen los cacahuetes?

Si lo comparamos con el huevo, el cacahuete destaca notablemente. Mientras que 100 gramos de huevo aportan aproximadamente 12,4 gramos de proteína, la misma cantidad de cacahuetes puede llegar a proporcionar hasta 27 gramos. Esto lo convierte en una fuente excepcional de este macronutriente, especialmente para quienes buscan incrementar su ingesta proteica de origen vegetal.

Pero su riqueza nutricional no termina ahí. Además de las proteínas, los cacahuetes contienen minerales esenciales como fósforo, magnesio y hierro. También son una excelente fuente de niacina, una vitamina del grupo B que contribuye al buen funcionamiento del metabolismo y del sistema nervioso. Con solo 25 gramos diarios, se puede cubrir una parte de la ingesta recomendada de esta vitamina.

El consumo de cacahuetes no solo aporta proteínas, sino que también puede ser un aliado en la prevención de enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento prematuro. Según estudios publicados en el New England Journal of Medicine, incluir frutos secos en la dieta, entre ellos los cacahuetes, puede reducir en un 29% el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Esto se debe a su contenido en antioxidantes como el resveratrol, así como a la presencia de grasas saludables y minerales esenciales para la salud del sistema circulatorio.

Además, sus beneficios se extienden a la salud cerebral. Gracias a su aporte de resveratrol y aminoácidos esenciales, el cacahuete contribuye a proteger las arterias y a reducir el impacto del estrés oxidativo en las células, un factor clave en la prevención del deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El cacahuete, la legumbre que más proteínas va a aportar en tu dieta Freepik

Un alimento versátil, pero calórico

Una de las grandes ventajas del cacahuete es su versatilidad en la cocina. Puede consumirse en su forma natural, tostado, en crema (asegurándote que no sea con azúcares añadidos), como ingrediente en ensaladas, platos salados y postres. Incluso su cáscara se puede utilizar para preparar infusiones relajantes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a diferencia de otras legumbres como las lentejas o los garbanzos, los cacahuetes son significativamente más calóricos con una menor sensación de saciedad. Con aproximadamente 180 calorías en una porción de 30 gramos (entre 10 y 15 cacahuetes), su consumo debe ser moderado, especialmente en dietas enfocadas en el control del peso. Aunque son una excelente fuente de proteínas y grasas saludables, su elevado valor energético hace recomendable ajustar la cantidad ingerida a las necesidades personales.

El cacahuete es una legumbre excepcionalmente rica en proteínas y con numerosos beneficios para la salud, desde la protección cardiovascular hasta la mejora de la función cerebral. No obstante, su alto contenido calórico lo diferencia de otras legumbres más ligeras. Incorporarlo a la dieta de forma equilibrada y moderada puede ser una excelente estrategia para mejorar la alimentación sin descuidar el balance energético diario.