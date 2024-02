Las mujeres logran más beneficio del ejercicio que los hombres aunque se esfuercen menos

¿Quién percibe más los beneficios del ejercicio físico regular para la salud, las mujeres o los hombres?

Según un estudio respaldado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), las mujeres que hacen ejercicio con regularidad tienen un riesgo significativamente menor de sufrir una muerte prematura o un accidente cardiovascular mortal que los hombres que hacen ejercicio con regularidad... incluso cuando las mujeres se esfuerzan menos.

Las conclusiones, publicadas en la revista Journal of the American College of Cardiology, se basan en un análisis prospectivo de los datos de más de 400.000 adultos estadounidenses de entre 27 y 61 años que demostró que, a lo largo de dos décadas, las mujeres tenían un 24% menos de probabilidades de fallecer por cualquier causa que los que no hacían ejercicio, mientras que los hombres tenían un 15% menos.

Las mujeres también tenían un 36% menos de riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un ictus u otro accidente cardiovascular mortal, mientras que los hombres tenían un 14% menos de riesgo.

"Esperamos que este estudio ayude a todo el mundo, especialmente a las mujeres, a comprender que el ejercicio puede reportarles enormes beneficios", afirma la Dra. Susan Cheng, cardióloga y titular de la Cátedra Erika J. Glazer de Salud Cardiovascular de la Mujer y Ciencias de la Población del Instituto del Corazón Smidt del Cedars-Sinai de Los Ángeles.

"Es una forma increíblemente poderosa de vivir más sano y durante más tiempo. Por término medio, las mujeres tienden a hacer menos ejercicio que los hombres y esperamos que estos resultados inspiren a más mujeres a añadir movimiento extra a sus vidas", manifiesta.

Los investigadores hallaron una relación entre la mayor reducción del riesgo de muerte de las mujeres en comparación con los hombres en todos los tipos de ejercicio. Esto incluía la actividad aeróbica moderada, como caminar a paso ligero; el ejercicio vigoroso, como tomar una clase de spinning o saltar a la cuerda; y el entrenamiento de fuerza, que podría incluir entrenamientos con peso corporal.

Los científicos descubrieron que, en el caso de la actividad física aeróbica moderada, la reducción del riesgo de muerte se estabilizaba, tanto para hombres como para mujeres, en 300 minutos o cinco horas a la semana.

Un hombre y una mujer practica ejercicio de cardio y fuerza vigoroso y moderado Freepik

Con este nivel de actividad, las mujeres y los hombres redujeron su riesgo de muerte prematura en un 24% y un 18%, respectivamente. Se observaron tendencias similares con 110 minutos semanales de ejercicio aeróbico intenso, que se correlacionaron con una reducción del riesgo de muerte del 24% para las mujeres y del 19% para los hombres.

Más ventajas en menos tiempo

Las mujeres también obtuvieron los mismos beneficios que los hombres, pero en menos tiempo. En el caso del ejercicio aeróbico moderado, alcanzaron la marca del 18% de reducción del riesgo en la mitad del tiempo necesario para los hombres: 140 minutos, o menos de 2,5 horas, a la semana, frente a 300 minutos para los hombres.

Con el ejercicio aeróbico vigoroso, las mujeres alcanzaron la marca del 19% de reducción del riesgo con sólo 57 minutos a la semana, frente a los 110 minutos que necesitaron los hombres.

Este beneficio también se aplicó a los ejercicios semanales de entrenamiento de fuerza. Las mujeres y los hombres que participaron en ejercicios de fuerza presentaron una reducción del riesgo de muerte del 19% y el 11%, respectivamente, en comparación con los que no participaron en estos ejercicios.

Las mujeres que realizaron ejercicios de fuerza vieron reducido aún más el riesgo de muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares: un 30%, frente al 11% de los hombres.

Sin embargo, a pesar de todos los beneficios del ejercicio para la salud de ambos grupos, sólo el 33% de las mujeres y el 43% de los hombres del estudio cumplieron la norma de realizar ejercicio aeróbico semanalmente, mientras que el 20% de las mujeres y el 28% de los hombres completaron una sesión semanal de entrenamiento de fuerza.

"Incluso una cantidad limitada de ejercicio regular puede proporcionar un beneficio importante, y resulta que esto es especialmente cierto para las mujeres", dice Cheng.

Y suma: "Dedicar un tiempo regular al ejercicio, aunque sólo sean 20-30 minutos de ejercicio vigoroso unas cuantas veces por semana, puede ofrecer muchos más beneficios de los que se imaginan".

"Este estudio pone de relieve que no existe un enfoque singular para el ejercicio", afirma Eric J. Shiroma, director de programa en la rama de Aplicaciones Clínicas y Prevención en el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI).

"Las necesidades y objetivos de actividad física de una persona pueden cambiar en función de su edad, estado de salud y horario, pero el valor de cualquier tipo de ejercicio es irrefutable", añade.

Los autores dijeron que múltiples factores, incluidas las variaciones en la anatomía y la fisiología, pueden explicar las diferencias en los resultados entre los sexos.

Por ejemplo, los hombres suelen tener una mayor capacidad pulmonar, un corazón más grande, más masa corporal magra y una mayor proporción de fibras musculares de contracción rápida que las mujeres.

En consecuencia, las mujeres pueden realizar un mayor esfuerzo respiratorio, metabólico y de fuerza para llevar a cabo el mismo movimiento y, a su vez, obtener mayores beneficios para su salud.

Las Directrices de Actividad Física para los Estadounidenses recomiendan que los adultos realicen al menos 2,5-5 horas de ejercicio de intensidad moderada o 1,25-2,5 horas de ejercicio intenso cada semana, o una combinación de ambos, y que participen en actividades de fuerza dos o más días a la semana.