Confirman cuánto ejercicio hay que hacer a la semana para evitar la enfermedad renal en la diabetes

Los meses fríos tocan a su fin y comienza la temporada de ejercicio. Con la primavera a la vuelta de la esquina, las prendas se recortan y se vuelven vaporosas. Esto hace que mantenerse la línea se convierta en uno de los principales objetivos de nuestra rutina de actividad física. Aunque tener un vientre plano y unas piernas musculadas es el sueño de muchos, a veces nos olvidamos de que el ejercicio es una de las mejores herramientas para alargar nuestra vida, pues mantiene alejados los cánceres, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

España es el segundo país de Europa con más prevalencia de diabetes. En nuestro país, esta afecta a uno de cada siete adultos. Sin embargo, no se conoce los suficiente. Y es que csi un tercio (30,3%) de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. ¿El problema? Cuando la diabetes no se detecta o no se trata como debe, puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales, como un infarto de miocardio, un ictus, una ceguera o una insuficiencia renal.

La enfermedad renal crónica significa que los riñones de una persona están dañados y ya no filtrarán la sangre de manera adecuada. Esto puede derivar en una acumulación de desechos en el cuerpo que causen dolor y enfermedad. El pronóstico de vida puede acortarse e, incluso, puede ser necesario un trasplante para salvarla. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica, con un 30-50% de los casos, aunque hay otros motivos como la hipertensión arterial o el lupus nefrítico.

Ahora, un nuevo estudio ha determinado cuánto ejercicio hay que realizar a la semana para cortar de raíz el riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica en personas con sobrepeso u obesas que padecen diabetes tipo 2. Publicado en la edición digital de la revista British Journal of Sports Medicine, el trabajo advierte que el aumento de una actividad física semanal (de intensidad moderada a vigorosa) en algo más de una hora está relacionado con un riesgo un 33% menor.

"Estos resultados concuerdan con las pruebas de que la actividad física regular tiene efectos antiinflamatorios directos y puede favorecer el control glucémico, mejorar la sensibilidad a la insulina, la presión arterial, los perfiles lipídicos y otros factores de riesgo metabólicos y cardiovasculares, todos ellos asociados a la función renal", apuntan los investigadores.

¿Cuánto empiezan a ser efectivas las sesiones de ejercicio en personas con diabetes? Según el trabajo, las sesiones diarias de 10 minutos o menos de ejercicio de intensidad moderada a vigorosa pueden marcar la diferencia. En el ensayo participaron 1.746 personas adultas con una edad media de 58 años, con sobrepeso u obesidad y diabetes de tipo 2.

La media semanal de actividad física moderada a intensa fue de 329 minutos. De ellos, 267 fueron acumulados en sesiones de menos de 10 minutos y 41 minutos en sesiones de 10 o más. Durante un periodo medio de seguimiento de nada más y nada menos que 12 años, aproximadamente 1 de cada 3 participantes (567) desarrolló una enfermedad renal crónica.

Los participantes que realizaban entre 329 y 469 minutos semanales de actividad física moderada o intensa eran mucho menos propensos a desarrollar una enfermedad renal crónica que los que realizaban menos (menos de 220 minutos). En general, una media semanal acumulada más alta se asoció con un riesgo un 9% menor por cada 100 minutos de ejercicio. Y con un riesgo un 19% menor si se realizaba en periodos de al menos 10 minutos cada vez.

¿Qué ejercicio recomiendan para diabéticos? Del footing a la natación

Los investigadores señalan que su trabajo es importante, pues la combinación de diabetes y enfermedad renal crónica multiplica por 10 o más el riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con la diabetes sola.

Evidentemente, tiene sus limitaciones. Se trata de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa. Además, los investigadores reconocen que los participantes en el estudio estaban muy motivados, por lo que pueden no ser representativos de las personas diabéticas con sobrepeso u obesidad.

Sin embargo, los científicos subrayan que "la asociación entre [la actividad física de moderada a intensa] y la progresión a [enfermedad renal crónica] fue casi lineal, sin una meseta observable o un umbral claro, lo que sugiere que se debería animar a las personas con diabetes a realizar tanto ejercicio de esta intensidad como puedan tolerar para maximizar los beneficios".

Recomiendan que los adultos con sobrepeso/obesidad y diabetes de tipo 2 deberían realizar algo más de una hora (67 minutos) de actividad de intensidad moderada al día, en forma de paseo a paso ligero, ciclismo, footing o natación, hasta alcanzar los 469 minutos semanales para frenar su riesgo de progresión a enfermedad renal crónica.