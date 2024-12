Un reconocido neurólogo tiene la solución para dormir mejor: "Nunca más te despertarás cansado"

En una sociedad en la que abundan el estrés y la ansiedad, las consecuencias negativas que tienen algunas reacciones como estas dos en nuestra forma de vida y en nuestros cuerpos son claramente evidentes. Una de estas secuelas la podemos observar en la calidad del sueño, que va de mal en peor, o eso dicen los estudios. El sueño es necesario en nuestras vidas tanto a nivel físico como mental.

El sueño es un estado fisiológico, cíclico, pasajero y funcional que está regulado principalmente por procesos neurobiológicos. El sueño es tan vital para el correcto funcionamiento humano que los efectos de su ausencia pueden ser severos en tan solo 24 horas sin dormir. De hecho, los trastornos del sueño como el insomnio o la apnea del sueño se ven cada vez mas en todas las edades, y se pueden llegar a vincular con enfermedades cardíacas, coronarias, hipertensión arterial, depresión, sobrepeso y obesidad. El reconocido neurólogo Nacho Roura nos ayuda a entender por qué cada vez dormimos peor y cómo solucionarlo

¿Por qué cada vez dormimos peor?

Según afirma Roura, desde la Pandemia de la Covid-19 cada vez dormimos peor. Uno de los principales factores que influye en esto son las pantallas. Explica que "para quedarte dormido tu cuerpo se tiene que enfriar, esto ocurre porque hay un tipo de hormona que se libera cuando hay oscuridad: la melatonina. Si tú pones pantallas no se libera esa hormona y no te enfrías. Esto provoca o bien que no te duermas o que te duermas más tarde". El problema aquí es que las pantallas se han convertido en una especie de descanso de liberación y es demasiado complicado eliminarlas de nuestras vidas, pues se convierten en un hábito.

Si bien es todo un misterio el por qué necesitamos dormir, sí que está constatado científicamente algunos beneficios que nos aporta esta actividad. El neurólogo hablando de las fases del sueño, explica que hay un conjunto de estas fases que se relacionan con la limpieza del sistema nervioso. Las neuronas durante el día generan residuos, y por lo general, durante el sueño expulsamos dichos residuos. Si no dormimos o dormimos mal, estos residuos se depositan en diferentes partes del cerebro y hacen que las neuronas no funcionen como tienen que funcionar. Afirma que esto es lo que ocurre con el Alzheimer, que aumenta el riesgo de sufrirlo.

Solución para poder dormir mejor

Neuronacho explica que cuando no podemos dormir o cuando nos despertamos por la noche, tenemos que mirar qué es lo que lo rodea. Porque por ejemplo, la ansiedad se relaciona con la dificultad para dormir, la depresión también se relaciona con levantarse en medio de la noche por ejemplo. Si sabemos que es lo que rodea estos problemas con el sueño, somos más conscientes y podremos darle una solución. Lo importante es darle regularidad a tus hábitos afirma el neurólogo, es decir, que siempre intentes acostarte o despertarte a las mismas horas.

También, habla de abandonar los malos hábitos que tenemos en nuestro día a día y que afectan a nuestro sueño. En primer lugar habla de dejar de movernos, si nosotros dejamos de movernos, no le estamos dando al cuerpo esa carga de cansancio que necesita para después quedarse dormido. Nuestro organismo utiliza esa energía del movimiento para distinguir entre el día y la noche.

Por otro lado vuelve a recordar la exposición a luz artificial. En el momento que cae el sol, debemos evitar en la medida de lo posible la exposición a este tipo de luz que se pueden encontrar por ejemplo en las pantallas. Por último la alimentación, una alimentación saludable va a ayudar a la calidad del sueño, pues hay alimentos de difícil absorción que harán que nuestro cuerpo se centre en digerir estos y no en recuperar y descansar correctamente.

¿Cuántas horas tenemos dormir?

En el caso de cuantas horas tenemos que dormir, Roura explica el famoso rumor de las 8 horas. No necesariamente todo el mundo necesita dormir 8 horas, también puedes funcionar perfectamente con 7 horas o 7 horas y media, hay gente que incluso con menos. Afirma que a nivel de energía física y rendimiento deportivo hay numerables estudios que confirman que pasadas esas horas de sueño empiezas a rendir peor. En cuanto a nivel de salud general el punto se encuentra en estas 7 horas, 7 horas y media, ni mucho más ni mucho menos. Lo mismo sucede con las siestas, explica que las siestas de más de 20 minutos tienen efecto negativos el resto del día.