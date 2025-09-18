Carlos Jaureguizar sucede a Iñaki Peralta como CEO de Sanitas

Carlos Jaureguizar será el nuevo CEO de Sanitas y Bupa Europe & Latinamerica, cargo que será efectivo a partir del 1 de enero de 2026. Su nombramiento está sujeto a aprobación por el Consejo de Administración de Sanitas Seguros y por parte del regulador español.

El directivo que sucederá Iñaki Peralta será miembro del comité ejecutivo de Bupa Group y reportará a Iñaki Ereño, consejero delegado del grupo.

Jaureguizar vuelve a Sanitas tras haber ocupado diversos puestos directivos en otros mercados del grupo. Desde 2021, ocupa el puesto de CEO de Bupa Global, India y Reino Unido.

En este tiempo, la compañía de salud ha consolidado una senda de crecimiento y ha avanzado en su proceso de transformación y digitalización. Ha iniciado la expansión de su red de provisión propia, con el reciente anuncio de adquisición del New Victoria Hospital de Londres, que se suma al Hospital Cromwell de la capital. En 2024 amplió la participación de Bupa en Niva Bupa, la aseguradora de salud india con 20 millones de clientes, y promovió con éxito su salida a Bolsa en India.

Antes, entre 2018 y 2021, Jaureguizar fue director general de Bupa Chile, el negocio de seguros de salud y hospitalario de Bupa en el país andino.

Jaureguizar inició su carrera en Sanitas en 2006 como director de Estrategia y M&A. En 2012 se convirtió en director de Estrategia, M&A y eHealth de la unidad de mercado Europa y Latinoamérica (ELA) de Bupa. Dos años después fue nombrado director financiero y de Estrategia de ELA, puesto que desempeñó hasta su traslado a Chile en 2018.

Por su parte, Iñaki Peralta ha anunciado que deja la compañía para emprender nuevos proyectos profesionales. Peralta ha sido CEO de Sanitas y Bupa Europe & Latinamerica entre 2021 y 2025. Antes de este último puesto como CEO, Peralta fue director general de Sanitas Seguros, director general de Sanitas Hospitales y ocupó diversos puestos en Sanitas Mayores.

Peralta deja un negocio en expansión, no solo en España, sino también en diez países de América Latina, entre ellos Brasil, México y Chile, y en Polonia y Turquía, que han evolucionado desde el negocio asegurador de salud hasta la provisión de servicios médicos y hospitalarios, y dentales, con distintos grados de diversificación según cada país.

Durante este tiempo, la unidad de mercado de ELA, de la que Sanitas forma parte, ha llegado a contar con 54.000 profesionales, ha duplicado el beneficio y ha superado la cifra de 20 millones de clientes.

El hito más reciente de esta expansión ha sido la entrada de Bupa en el mercado de seguros de salud de Portugal.

Al mismo tiempo, en este periodo, se ha abordado una profunda transformación del negocio, se han digitalizado sus servicios, se ha creado el nuevo hospital nativo digital Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Blua se ha convertido en el ecosistema de salud digital más completo del mercado, la inteligencia artificial ya está embebida en un centenar de proyectos y se ha abierto una nueva era en la medicina preventiva basada en la secuenciación del genoma con el lanzamiento de Mi salud Genómica.

Además, la red asistencial propia ha crecido en 100 nuevos centros, se ha abierto una nueva línea de actividad en el sector de la educación en ciencias de la salud y se ha lanzado una fundación de investigación médica.