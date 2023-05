La quemadura es una lesión en la piel u otro tejido causada principalmente por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con productos químicos.

1. ¿Qué consideramos una quemadura leve?

Las quemaduras leves se engloban en dos tipos: las de primer grado y las de segundo grado. Las de primer grado afectan a la capa externa de la piel (epidermis). La zona de la piel quemada se presenta enrojecida y dolorida, sin ampollas. Un ejemplo son las quemaduras solares. No se aprecia lesiones que evidencien discontinuidad o erosiones sobre la piel. Por su parte, las de segundo grado afectan también a la capa externa de la piel (epidermis) pero, además, a parte de la capa interna de la piel (dermis). Estas quemaduras suelen presentar lesiones en la piel como ampollas, inflamación, piel enrojecida y dolor.

2. ¿Cómo se cura una quemadura leve?

El tratamiento depende del tipo de quemadura. Las de primer grado generalmente curan por sí mismas dentro de una semana. Se puede ayudar a reducir la molestia o dolor aplicando compresas frías. Es muy importante hidratar bien la piel y aplicar productos con ingredientes calmantes como caléndula o aloe vera. Hidratar la piel no solo aporta beneficios estéticos, sino que también mejora el desempeño de las funciones de la misma. Por ello es importante usar preparados que nos permitan mantener la hidratación óptima de la piel. En quemaduras de segundo grado se deben limpiar suavemente con agua y jabón. No se debe aplicar agua muy fría o helada, ya que esto produciría una vasoconstricción en la zona afectada y favorecería el aumento de la lesión, a la par que aumentar el dolor. Es importante no romper las ampollas pequeñas, porque esto puede conllevar riesgo de infección. Si las ampollas o flictenas fuesen de tamaño medio (menos de 0,5 cm de diámetro aproximadamente) habría que acudir a un profesional para que valore la quemadura y el posible tratamiento. Después hay que aplicar un antiséptico (como la clorhexidina, por ejemplo). Si no se ven signos claros de infección en la quemadura, es preferible no emplear pomada ni productos con antibióticos tópicos, ya que, además de no haber mostrado un beneficio en la disminución de las tasas de infección, contribuye al desarrollo de resistencias a antibióticos y la aparición de dermatitis de contacto. Por último, debemos cubrir la quemadura con un apósito limpio y realizar la cura diaria.

3. ¿Qué tipo de antiséptico debo utilizar?

La clorhexidina sería la primera elección, ya que tiene un efecto más inmediato, más duradero y tiene una acción bactericida superior. La povidona yodada podría utilizarse como segunda opción. Esto se debe a que presenta yodo en su composición y está contraindicada en embarazadas, lactantes, recién nacidos, personas con problemas de tiroides y alérgicas a productos yodados.

4. ¿Cómo es el proceso de curación de una quemadura?

Las quemaduras se curan gracias a dos mecanismos: regeneración y cicatrización. Las leves pueden tardar hasta tres semanas en curarse por completo. Una quemadura puede picar a medida que va cerrando la piel. Es importante no rascar la zona.

5. ¿Cuándo resulta necesario consultar con un profesional sanitario?

Si la quemadura no va reduciendo con normalidad o presenta enrojecimiento, calor e inflamación continuos, se debe de acudir a un profesional para su valoración. También si presenta aumento de dolor o supuración.

6. ¿Qué remedios caseros no deben emplearse?

La pasta de dientes, la mantequilla, el hielo o el alcohol eran remedios utilizados anteriormente, pero no se ha demostrado que mejoren la curación de las quemaduras e, incluso al contrario, las empeoran.