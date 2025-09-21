El debate sobre la ley de pandemias

Leo con agrado a Juan Abarca que la Ley de Pandemias que prepara Sanidad es más que necesaria, y es vedad, sólo que también va a ser importante que sea realista y eficaz, cosa nada fácil habida cuenta los errores cometidos durante el periodo de vigencia de las medidas contra la Covid-19.

La ministra García ha denominado a su proyecto «Plan estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves para la salud», y lo acaba de sacar a consulta pública. Esperemos que se aleje bastante de los primeros y apresurados mensajes triunfalistas de nuestro Gobierno con motivo de aquella infausta tragedia. Conviene recordar, a estos efectos, el extenso informe hecho público por la revista ‘‘The Lancet’’, como consecuencia del trabajo realizado durante meses por su Comisión Covid-19 a propósito del SARS-CoV-2. Veintiocho expertos de primerísimo nivel internacional llegaron a la conclusión de que la gestión de la enfermedad fue un fracaso en todos los ámbitos, con fallos imperdonables en prevención, transparencia, uso de recursos, salud pública, cooperación y solidaridad. La crítica era particularmente severa con los gobiernos, pero también de manera muy directa hacia la Organización Mundial de la Salud. La OMS dio bandazos desde el inicio de los contagios. Sus resoluciones contradictorias llevaron a la confusión a numerosos países, agravando una situación ya de por sí penosa en hospitales, residencia y hogares de todo el mundo. Razón por la que los expertos de ‘‘The Lancet’’ plantearon reformar y fortalecer la OMS, junto a sistemas de salud con más medios y una estrategia de vacunación coherente y actualizada».

Otro informe del Panel Independiente de Respuesta a las Pandemias también concluyó que todos los países fallaron a la hora de hacer frente a la covid por falta de previsión, medios y medidas erradas.