Duplican la supervivencia en cáncer de colon metastásico gracias a una nueva estrategia terapéutica

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer tipo de tumor más diagnosticado en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer en Europa. Alrededor del 20-30% de los pacientes con este cáncer ya presenta metástasis en el momento del diagnóstico, y un 50% terminan siendo metastásicos durante la evolución de la enfermedad. Entre el 8-12% de estos tumores metastáticos presentan mutaciones en el gen BRAF V600E y se asocian a un mal pronóstico de la enfermedad.

Ahora los resultados de un ensayo clínico español de fase 3 abren una nueva esperanza para estos pacientes pues ha conseguido duplicar la tasa de supervivencia al emplear una nueva estrategia terapéutica en primera línea de tratamiento, lo que podrían suponer un cambio del tratamiento estándar en estos casos.

El estudio, llamado Breakwater, demuestra que el tratamiento en primera línea con la combinación de las terapias dirigidas encorafenib y cetuximab más quimioterapia mejora la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer colorrectal metastásico con mutación en el gen BRAF V600E que no habían sido tratados previamente.

"Los resultados de esta estrategia terapéutica en primera línea presentan beneficios sin precedentes para los pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal metastático con mutaciones en BRAF V600E, lo que supondrá un cambio radical en el pronóstico de esta población de pacientes”, asegura la Dra. Elena Élez, oncóloga del Hospital Universitario Valle de Hebrón y jefa del Grupo de Cáncer Colorrectal del Instituto de Oncología del mismo centro (VHIO), quien presenta hoy estos resultados , en una comunicación oral en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) que se celebra desde hoy y hasta el 4 de junio en Chicago (EE UU). Los datos del estudio se publican también hoy, en paralelo, en la revista "The New England Journal of Medicine".

El estudio

En el estudio han participado 637 pacientes que recibieron de forma aleatorizada la combinación de encorafenib y cetuximab con el esquema mFOLFOX6 (una combinación de quimioterapia que incluye leucovorina cálcica, fluorouracilo y oxaliplatino), o el tratamiento estándar, en pacientes con CCR metastático con mutaciones en el gen BRAF V600Eque no habían sido tratados previamente.

“Se observa un beneficio estadística y clínicamente significativo en la supervivencia global con la combinación experimental, que duplica la alcanzada con el tratamiento estándar. La mediana de supervivencia global fue de 30,3 meses en los pacientes tratados con encorafenib y cetuximab y quimioterapia frente a los 15,1 meses en los pacientes tratados con el estándar.” afirma la Dra. Élez, investigadora principal del estudio en el VHIO, que ha sido uno de los principales centros reclutadores del mismo. También se observaron mejoras en la supervivencia libre de progresión, es decir el tiempo que tarda en progresar el tumor después del inicio del tratamiento que fue de 12,8 meses de mediana en los pacientes tratados con encorafenib y cetuximab frente a los 7,1 meses en los tratados con el estándar.

En 2019, el ensayo Beacon CRC, demostró que la terapia dirigida incluyendo inhibidores de BRAF (encorafenib) y el anticuerpo antirreceptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR (cetuximab) resultaba efectiva para lograr una supervivencia global significativamente más larga y una tasa de respuesta más alta que la terapia estándar pacientes con cáncer colorrectal metastático conmutaciones en BRAF V600E previamente tratados.

“Gracias a estos resultados, la combinación pasó a convertirse en una opción de tratamiento en segunda y tercera línea en pacientes con CCR metastático con mutaciones en BRAFV600, y fue aprobada en la mayoría de los países. Sin embargo, las estrategias terapéuticas en primera línea para estos pacientes han demostrado una eficacia limitada”, explica Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Valle de Hebrón y director del VHIO.