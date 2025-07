Lo que nos enseñó 'Supervivientes': la vitamina D es buena, demasiada es peligrosa y puede dañar el corazón

El reality 'Supervivientes 2025' llegó a su fin hace semanas, pero para algunos concursantes, las secuelas aún no han soltado amarras. La periodista Carmen Alcayde ha revelado que padece una hipervitaminosis D, un exceso en los niveles de calcio en sangre provocado por la sobredosis de vitamina D. Pero ¿cómo puede una vitamina que muchos toman como el pan de cada día acabar "envenenando" el cuerpo?

La vitamina D, alabada por sus numerosos beneficios, puede convertirse en un arma de doble filo. Debemos tener en cuenta que esta sustancia se genera en nuestro organismo al recibir en nuestra piel los rayos del sol, pero una exposición continuada a la radiación —como la que pueden padecer los concursantes de 'Supervivientes'— puede resultar peligrosa y llegar a causar hipervitaminosis D. Las probabilidades son mucho mayores si además se está tomando suplementos de vitamina D de forma habitual o todos los días.

De hecho, los expertos alertan de que el exceso de vitamina D suele deberse al consumo desmedido de suplementos, no tanto a una exposición excesiva al sol o a la dieta. «Los preparados que contienen vitamina D son de administración semanal, mensual... y la gente los toma de forma diaria», advierte Francisco Botella, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en conversación con este medio. Un uso no controlado o no supervisado por un profesional de la salud puede causar complicaciones y poner en riesgo los riñones o el corazón.

«El gran problema es que se llama vitamina, porque la gente interpreta que da igual la cantidad que se puede tomar y que cuanto más mejor», comenta Botella. El problema es que la vitamina D en concreto no funciona así. «Es liposoluble, soluble en grasa. Eso quiere decir que, si la ingerimos en exceso, no basta con dejar de tomarla y ya. Este exceso no se elimina en orina, que es agua, como ocurriría con las que son hidrosolubles, como la C o la B», explica. Eso produce un aumento en los niveles de calcio en sangre y tener consecuencias graves para la salud.

Qué es la hipervitaminosis D

Aunque la vitamina D es un nutriente estrella que goza de buena fama entre médicos, nutricionistas y amantes del bienestar, debemos tomar precauciones. Sí, tiene beneficios como facilitar la absorción del calcio y fósforo, mejora la inmunidad, influye en el estado de ánimo e incluso tiene un papel en la salud cardiovascular. Pero tomar demasiada puede volverse contraproducente y causar hipervitaminosis D.

En palabras llanas, esta patología es una intoxicación por vitamina D que puede aparecer cuando alguien consume entre 60 y 100 veces más de la dosis recomendada durante varios meses. En lugar de fortalecer el cuerpo, este superávit puede causar un desequilibrio profundo en él, elevando peligrosamente los niveles de calcio en sangre, lo que se conoce como hipercalcemia.

Aunque no se han dado detalles precisos del tratamiento o suplemento concreto que provocó esta condición en Carmen Alcayde, lo cierto es que muchos concursantes de realities como Supervivientes, donde las condiciones de vida son extremas, utilizan suplementos de vitaminas y minerales para compensar las carencias de una dieta limitada y situaciones de estrés físico continuado.

Síntomas de toxicidad por vitamina D

Complementos de vitamina D istock

Los primeros signos de una intoxicación por vitamina D no son demasiado específicos. Puede producirse la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, debilidad, nerviosismo o hipertensión. A largo plazo, los síntomas pueden ser más preocupantes. El exceso de calcio en sangre puede acabar depositándose en lugares donde no debería estar, como los riñones, los pulmones o el corazón.

El daño renal es especialmente temido: si no se detecta a tiempo, puede provocar lesiones irreversibles e incluso insuficiencia renal. El experto de la SEEN advierte que «tener el calcio alto en sangre puede causar poliuria (orinar mucho) y fracaso del riñón, que puede persistir a largo plazo si se producen calcificaciones renales».

El diagnóstico de la hipervitaminosis D se realiza mediante análisis de sangre que revelan altos niveles de vitamina D y calcio. El tratamiento comienza con una decisión sencilla: suspender de inmediato el suplemento. En casos más graves, se requiere hidratación intravenosa o medicamentos específicos como corticoides y bisfosfonatos.

¿Por qué tanta gente toma suplementos?

En España, hasta el 75 % de la población tiene deficiencia de vitamina D, según un estudio publicado en Nature. Paradójicamente, en los países nórdicos, donde el sol escasea, los niveles suelen ser mejores. ¿La razón? Suplementación rutinaria y políticas de salud pública que promueven el consumo de vitamina D en la dieta, a través de alimentos ricos como los pescados grasos o la yema de huevo.

La dosis diaria recomendada varía con la edad (desde 400 UI para bebés hasta 800 UI para mayores de 70 años) y por sexos, además de por condiciones médicas. No obstante, muchas personas toman suplementos sin control médico, a veces con dosis muy superiores, empujados por la creencia de que "más es mejor".

Ante esto, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja tomar el sol entre 20 y 25 minutos en invierno, con al menos el 20% del cuerpo expuesto (cara, cuello, brazos y pies). En verano no debemos pasar de 10 minutos. Esta medida sencilla puede ser suficiente para sintetizar la cantidad necesaria de vitamina D, especialmente en meses soleados.

Si se opta por suplementos, debe ser por recomendación médica. Además hay que tomarlos por la mañana, ya que por la noche podrían interferir con la melatonina y afectar al sueño.

Como en todo en la vida, la clave está en el equilibrio. La vitamina D es una aliada formidable para nuestra salud, pero si la tratamos como un superalimento milagroso y abusamos de ella, puede pasar de amiga a enemiga en un abrir y cerrar de ojos.