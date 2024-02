La escuela de radioterapia en la que el paciente con cáncer resuelve dudas

«Vengo de radioterapia. Llevo ya cinco sesiones. En principio, me encuentro bien. Lo único, que noto calor en el pecho, así que me pongo mucha crema como me ha recomendado la doctora», afirma Carmen Luna.

Fue diagnosticada de cáncer de mama el pasado 2 de noviembre después de una revisión. «En consulta solo comenté que si era malo que me lo quitasen lo antes posible», recuerda.

No se le ocurrió ninguna pregunta más en ese momento porque lo habitual es bloquearse, y después viene lo de mirar en Google y, en vez de tres dudas, uno acaba teniendo más, muchas más.

Por eso, cuando su doctora le habló de la escuela de pacientes se apuntó. «Te asaltan muchas dudas. No conoces la máquina, ni el proceso de radioterapia, ni cuestiones de enfermería o de nutrición. Además, se utilizan palabras muy técnicas que no tenía claro qué significaban así que me apunté.

Se trata de la primera escuela de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y que «yo sepa no hay ninguna otra», afirma la doctora Nieves Gascón, de Oncología Radioterápica del citado centro médico y organizadora de la escuela de pacientes.

Al igual que en otros hospitales, en el 12 de Octubre ya tenían talleres para pacientes oncológicos, de maquillaje, manualidades, etc, pero no de radioterapia. Empezaron este mes, el pasado día 1.

«Esta escuela se ha hecho para ellos, para los pacientes, para que entiendan el tratamiento y resuelvan sus dudas porque así están más tranquilos y lo cumplen mejor», asegura.

Por eso, al principio asisten a una clase de introducción general a la que van cuatro grupos y después van a sesiones específicas según el tumor.

Además, «puede acudir el paciente con un acompañante» y recibir información y resolver sus dudas con médicos, enfermos, nutricionistas, psicólogos...

Lo que más les preguntan es, según la doctora, sobre «sus efectos secundarios, en el caso de la gente mayor si los aceleradores lineales emiten radiación para saber si pueden ir a ver a sus nietos, y por último, si este tratamiento cura o es algo paliativo».

Pues bien, la doctora Nieves explica que los efectos secundarios de la radioterapia depende de la zona a tratar. En cáncer de mama se te puede irritar o inflamar la piel, pero si te duele la cabeza no es por la radioterapia. Eso sería en el caso de radiar un tumor cerebral. Y en el caso de cáncer de próstata, la piel no sufre casi con la radiación, pero el paciente puede tener afecciones urinarias como disuria (dolor o molestia al orinar), por ejemplo».

En cuanto a la radiación, la radioterapia externa, como detalla la doctora, sale del cabezal de una acelerador lineal que se aplica en la zona a tratar y no te la llevas en tu cuerpo a diferencia de ciertos medicamentos, por lo que puedes hacer vida normal, ir a ver a los nietos o a una embarazada.

Respecto a la tercera pregunta, para ambos. Así, para curar, la radioterapia se utiliza antes de la quimio para reducir el tamaño del tumor, como es en el caso del cáncer de pulmón, o después de una cirugía, para el tumor de mama. En cuanto a la intención paliativa, lo más frecuente es para metástasis en los huesos, ya que duele bastante, y con la radioterapia se mejora mucho, también para pacientes que sangran por tener un tumor de vejiga.

Andrés de la Coba también asiste a la academia. «Estoy recibiendo quimio y radio porque tengo cáncer de pulmón». Fue diagnosticado en octubre de 2023. «Tenía muchas flemas y me mandaron una radiografía y fue cuando lo vieron. Recuerdo que al oír la palabra cáncer me quedé fastidiado y solo pregunte si era bueno operarme o no. Me dijeron que no».

Él se apuntó a la academia para saber si iba a ser doloroso. Y eso que hace «22 años tuve cáncer de próstata por lo que recibí en su día 35 sesiones». «Por si acaso, tenía nuevas dudas, no me acordaba bien y la tecnología avanza tanto que uno no sabe si es lo mismo o no».

Por cierto, en su caso, «con la radio me noto muy cansado, pero también es porque tengo 83 años. Pero la quimioterapia para mí es peor, me encuentro mal y cansado un par de días tras cada sesión».

Carmen y Andrés animan a todas las personas que estén pasando por lo mismo que se apunten para resolver las dudas.

Por cierto, a ella le retiraron la zona afectada de la mama derecha y cinco ganglios y, «por suerte, no estaban afectados. Me llamaron la víspera de Reyes para decírmelo. Recuerdo que me dijeron vaya regalo de Reyes. El mejor regalo sin duda».

Atención integral en un entorno cuidado

Entre septiembre y octubre está previsto que terminen las obras del sótano 2 del Hospital Universitario 12 de Octubre.

En esta planta «los pacientes oncológicos que precisen radioterapia tendrán los aceleradores lineales, la zona de braquiterapia y, ahora, también a su médico, ya que, en vez de ir ellos a donde está su doctor, éste bajará para atenderle», explica José Pérez-Regadera, jefe del Servicio de Oncología radioterápica. Es decir, todo ello en una misma planta.

Acelerador Hospital Universitario 12 de Octubre

Se trata de una atención integral del paciente en la que se ha cuidado el aspecto emocional.

Por eso, los techos y las paredes de los cinco aceleradores lineales están decorados con imágenes de diferentes parques naturales, así como de «La guerra de las galaxias» y de nubes para los más pequeños.

Y para los mayores, la puerta de cada acelerador tendrá un color para que identifiquen dónde tienen que ir, detalla.