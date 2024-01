Hasta el 20% de los cánceres de pulmón se dan en no fumadores

El tabaquismo se considera el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, un tumor muy prevalente que, a diferencia del de mama, colon o próstata, es muy letal: su supervivencia a cinco años es solo del 15%.

Sin embargo, «según la bibliografía, entre el 10 y el 20% de los casos se producen en personas que nunca han fumado activamente», explica el Dr. Luis Manuel Entrenas, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba.

En concreto, la literatura considera no fumadoras aquellas personas que nunca han fumado o que han fumado menos de 100 cigarros durante toda su vida.

Entonces, ¿a qué se debe? Otro agente relacionado con el cáncer de pulmón especialmente en pacientes no fumadores, aparte del tabaquismo pasivo, es la exposición al radón. «Es el segundo carcinógeno tras el tabaco en nuestro medio (habiéndose definido áreas de población con altas concentraciones de radón en nuestro país) siendo la principal causa de cáncer de pulmón en pacientes no fumadores», incide el Dr. Javier López González, especialista del Servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Córdoba.

Este gas radiactivo natural, carente de olor, está más presente en determinadas áreas geográficas españolas, ya que se libera más en aquellos suelos permeables y en zonas graníticas, por lo que, por ejemplo, debido al tipo de construcción, es frecuente en la sierra de Guadarrama.

También puede deberse a «contaminantes asociados a diferentes actividades profesionales como el arsénico, algunas formas de sílice, cromo y, especialmente al asbesto», informa el neumólogo. A ellos hay que sumar «la exposición a la contaminación atmosférica y los antecedentes de familiares de cáncer de pulmón», añade Entrenas.

Tanto entre los no fumadores como entre los fumadores, el cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más frecuente. Así, en los que nunca han tenido esta adicción, «la mitad de los casos suele corresponder a adenocarcinomas pulmonares», afirma el doctor. Un tipo de cáncer que al ser de células no pequeñas se extiende habitualmente más despacio que los de células pequeñas.

No obstante, cuando se descubren los tumores estos a veces están más avanzados que en los fumadores, ya que en demasiadas ocasiones a ciertos síntomas, como una tos continua, en alguien que nunca ha fumado se le resta importancia. Pero «los síntomas son los mismos en fumadores y en no fumadores, ya que estamos hablando en ambos casos de cáncer de pulmón», recuerda el Dr. José Felipe Coll Klein, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Universitario Dexeus, en Barcelona, que incide en que en el caso de los pacientes no fumadores «solemos encontrar unas mutaciones ‘‘especiales’’ en los adenocarcinomas».

«Entre un 10 y un 20% de los casos de cáncer de pulmón en no fumadores son tumores de tipo epidermoide, también de células no pequeñas. Y entre el 6 y el 8% son cánceres de pulmón indiferenciados de células pequeñas. Por último, hay un número pequeño de tipos tumorales infrecuentes», detalla Entrenas.

Respecto al tratamiento, «la cirugía es la principal opción quirúrgica y la que se asocia a una mayor supervivencia, como ocurre en los tumores sólidos en general», precisa el mismo doctor.

«Y, en los casos que no puede realizarse con intención curativa –prosigue– la radioterapia o la quimioterapia convencional (o ambas) pueden lograr supervivencias prolongadas».

A estos tratamientos hay que añadir la inmunoterapia, «con la cual estamos obteniendo uno magníficos resultados», añade el doctor Coll Klein.

«Principalmente son anticuerpos monoclonales que pueden dirigirse contra el tumor que muestra determinados perfiles genéticos. Es lo que a veces se conoce como tratamientos personalizados», precisa el doctor Entrenas.

«En cuanto a la evolución y al desarrollo de fármacos sí vemos diferencias entre los pacientes fumadores y los nunca fumadores, ya que en estos últimos son más frecuentes subtipos de cáncer de pulmón con mutaciones drivers como EGFR y ALK para los cuales tenemos modalidades de tratamiento dirigido, que no se expresan generalmente en pacientes fumadores», precisa el oncólogo.

Respecto a los cribados, en España sigue sin aprobarse esta prueba para el cáncer de pulmón, pese a ser más letal que el de mama, cérvix y colorrectal, para los cuales sí se hace.

Y en el caso de los no fumadores, «en países que lo tienen implantado, como EE UU, no recomiendan realizarlo de manera sistemática porque los inconvenientes de realizar TAC de tórax periódicos a la población no fumadora superan a los teóricos beneficios que se lograrían», explica el doctor Entrenas.