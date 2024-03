Este el grupo de medicamentos más consumido en España

Durante décadas, el sueño se ha considerado un asunto menor. De hecho, han existido tendencias de gran calado en favor de que dormir pocas horas era sinónimo de "aprovechar el tiempo", una práctica de personas exitosas, especialmente en su vida profesional. Por contraposición, dormir las horas necesarias para descansar (entre 7 y 9, según la edad), algo absolutamente necesario desde el punto de vista fisiológico y psicológico, no se valoraba como una máxima de salud.

Pero esa cortina de humo sobre el sueño ha ido cayendo por su propio peso, aunque ha dejado consecuencias importantes. España es el primer país "del planeta" en consumo de medicamentos para dormir, en concreto, alrededor de 5 millones de personas los usan a diario, según asegura el presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (Fesmes), Carlos Egea. Tambien somos líderes de Europa en el consumo de psicofármacos (ansiolíticos, hipnóticos y sedantes). España encabeza el consumo de ansiolíticos en Europa

Con motivo del Día Mundial del Sueño, que se conmemora hoy, 15 de marzo -y en consonancia con el lema "Equidad en el sueño para la salud global", elegido por World Sleep Society (WSS)- el experto destaca que, además de los más que demostrados beneficios que supone una correcta higiene del sueño para la salud (reduce el riesgo de desarrollar enfermedades de cualquier tipo, mejora el estado de ánimo, protege frente a la depresión, mejora la memoria y las habilidades cognitivas, entre otros) según varios estudios, como el publicado en 2020 en el International Journal of Behavioral Medicine, la falta de sueño disminuye la respuesta efectiva ante las vacunas, como la de la covid.

En este sentido, la neurofisióloga clínica y coordinadora de los actos en España por el Día Mundial del Sueño, Ana Teijeira. destaca que no existen las mismas oportunidades de sueño para todo el mundo, debido a situaciones estresantes como la precariedad laboral, la situación económica o algunos aspectos sociales, como los malos ambientes familiares. "Si nos acostamos todas las noches preocupados por nuestra situación laboral, porque es inestable, porque tengo una carga laboral insoportable, porque no llego a fin de mes o porque tengo una gran incertidumbre sobre mi futuro, los mecanismos implicados en el sueño no van a poder funcionar correctamente, dado que vamos a estar mandando señales a nuestro cerebro para que permanezca despierto para solucionar todos estos problemas", explica.

Ocho de cada 10 jóvenes sufren síntomas de insomnio

No obstante, a pesar de que la prevalencia del insomnio crónico en los adultos "oscila más o menos en un 14% de la población", la experta asegura que "el mayor incremento" de este problema se ha producido en el rango de edad "entre los 18 y los 34 años". La falta de descanso supone un problema grave entre los jóvenes, especialmente por encontrarse en un periodo vulnerable de desarrollo y maduración cerebral, y por el impacto que puede tener en su rendimiento académico.

Según la encuesta ¿Cómo duermen los jóvenes? Hábitos y prevalencia de trastornos del sueño en España, publicada recientemente por la Fundación MAFRE, junto con la Sociedad Española de Sueño (SES) y FESMES, un 83% de la población de entre 18 y 34 años presenta alguno de los síntomas del trastorno de insomnio y alrededor de un 13% cumple los criterios para que este sea crónico, mientras que solo uno de cada cuatro reconoce dormir bien y lo suficiente. Además, el 15% de los jóvenes entre los 18 y 34 años afirma haber sufrido un accidente de tráfico derivado de la falta de sueño o de cansancio, más de un 50% presentan dificultad para madrugar o levantarse por las mañanas y al rededor de la mitad necesitan tomar cafeína para mantenerse despiertos.

En la misma línea, un 33% de los jóvenes admite dormir de forma insuficiente, es decir, menos de 7 horas. Dentro de este grupo, La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla La-Mancha y Canarias son las comunidades autónomas donde más tendencia hay a dormir menos del tiempo recomendado.

Una Estrategia nacional

Ante este contexto, el presidente de Fesmes reivindica la puesta en marcha de una Estrategia Nacional del Sueño que "dé solución a los problemas que plantean los trastornos del sueño", con el objetivo de "abordarlos de forma conjunta e integradora, mejorar las acciones de promoción y prevención, así como su eficiencia asistencial". Dentro de esa estrategia, Egea destaca como esencial la creación de un Área de Capacitación Específica (ACE) para la medicina del sueño, algo que ya es una realidad en muchos países europeos como Alemania, Francia, Portugal, Hungría y Rumania, en los que la medicina del sueño está reconocida como una subespecialidad medica oficial, accesible desde un número limitado de especialidades.