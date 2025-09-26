Medicamentos
El fármaco que retrasa el alzhéimer recibe la aprobación definitiva en Europa
Con este último trámite donanemab, que ha demostrando ralentizar el deterioro cognitivo y funcional de la enfermedad en fases tempranas, podrá ser comercializado, por fin, en la Unión Europea
La Comisión Europea (CE) ha concedido la autorización de comercialización para donanemab (comercializado como Kisunla por Lilly) para el tratamiento del alzhéimer sintomático temprano en adultos con deterioro cognitivo leve y demencia leve por enfermedad con patología amiloide confirmada que sean heterocigotos o no portadores de la apolipoproteína E (ApoE4).
“Donanemab ha demostrado resultados significativos en personas con alzhéimer sintomático temprano al ralentizar notablemente el deterioro cognitivo y funcional en nuestro estudio fase 3 Trailblazer-ALZ 2”, ha señalado Patrik Jonsson, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly International. “Los datos muestran que cuanto antes se identifica, diagnostica y trata a los pacientes con donanemab, mayor es la respuesta al tratamiento. Esta autorización supone una nueva opción para los pacientes en Europa, ofreciendo esperanza y la posibilidad de ganar más tiempo para centrarse en lo que realmente importa”.
¿Cómo funciona?
El amiloide es una proteína que se produce de manera natural en el organismo y que puede agruparse formando placas. La acumulación excesiva de estas placas en el cerebro puede provocar problemas de memoria y de pensamiento asociados al alzhéimer. Donanemab puede ayudar al organismo a aclarar estas placas amiloides y ralentizar el deterioro cognitivo y funcional que, entre otros, afecta a la capacidad de recordar nueva información, fechas y citas importantes, planificar y organizar, preparar la comida, utilizar electrodomésticos, gestionar las finanzas o quedarse solo.
Este tratamiento de administración mensual es la única terapia dirigida a las placas amiloides que cuenta con evidencia que respalda la finalización del tratamiento una vez que el amiloide se ha reducido a niveles mínimos. Esto puede disminuir la carga de perfusiones y los costes del tratamiento. El tratamiento con donanemab ralentiza la progresión de la enfermedad, lo que puede contribuir a preservar durante más tiempo la función cognitiva y la independencia.
El alzhéimer afecta actualmente a unos 6,9 millones de personas en Europa, y se prevé que esta cifra prácticamente se duplique de aquí a 2050 debido al envejecimiento de la población. La enfermedad avanza en fases cuya gravedad aumenta con el tiempo, provocando la pérdida de independencia y de la capacidad de autocuidado. En este sentido, existe una necesidad urgente de detección, derivación a los especialistas adecuados, diagnóstico y tratamiento en las fases más tempranas de la enfermedad, ya que aproximadamente un tercio de las personas en fases sintomáticas iniciales progresará a estadios clínicos más avanzados en el plazo de un año.
