¿Hay nuevos descubrimientos relacionados con la exposición al sol y el efecto de los protectores solares?

A principios de abril fui a la Conferencia Mundial sobre el Melanoma que tuvo lugar en Atenas, que se celebra cada 4 años y reúne a los mejores médicos, cirujanos, oncólogos e investigadores en melanoma, No la piel del melanoma en sí, sino la que parecía sana, pero con un poco de piel dañada por el sol, y se sorprendieron al ver el daño en el ADN de la piel, había tantas mutaciones, lo que demuestra lo increíble que nuestro sistema inmunológico nos impide contraer cáncer todo el tiempo, pero también muestra cuánto daño se hace por la exposición al sol. También un investigador australiano dijo que estaban estudiando el daño causado a las células de la piel por la exposición a la luz solar, incluso pequeñas dosis de UV que ni siquiera ponen la piel roja o bronceada pueden causar daños en el ADN. Esto quiere decir que incluso las pequeñas exposiciones al sol deben protegerse con crema solar.

La mayoría de los dermatólogos recomiendan aplicar cantidades bastante elevadas de protector solar (aproximadamente media cucharadita) cada 2-3 horas. Pero incluso para personas muy concienzudas y disciplinadas esto parece prácticamente imposible. ¿Qué recomienda para solucionar este problema?

Estoy de acuerdo en que la cantidad recomendada no es práctica, no vas a medir la cantidad de protector solar cuando lo uses, mi recomendación general es poner suficiente producto para que la piel se vea blanca al principio y luego lo frotas, lleva un rato y hacerlo en la dirección del crecimiento del vello, es más fácil así, y eso debería ser suficiente. En cuanto a la frecuencia de aplicación, depende de lo que estés haciendo, si no estás sudando y sólo estás haciendo tus cosas, a menos que estés bajo el sol todo el día, probablemente no necesites reaplicarlo, pero si estás en la playa y nadas, deberías reaplicarlo después de nadar.

En relación con la pregunta anterior: Durante un día de exposición prolongada, ¿recomienda lavarse la cara/piel y volver a aplicarse el protector solar?

Sólo si tenemos sudor, porque es más difícil de aplicar con sudor en la piel.

En Altruist, una vez creadas las fórmulas, ¿se hacen modificaciones a posteriori, existe la posibilidad de hacer mejoras en base a nuevas investigaciones?

No, el equipo de formulación de protectores solares siempre está buscando posibles actualizaciones o cambios para mejorar la sensación o las prestaciones.

Muchas veces oímos decir a la gente que no se aplicaría protección solar, porque piensan que les impide aprovechar los beneficios de la vitamina D del sol. ¿Puede explicar cómo funciona?

La vitamina D se crea cuando los rayos UVB de la luz solar inciden en la piel y crean la vitamina, pero no se necesita una gran cantidad, si estás en un país como España donde el sol incide mucho, lo más probable es que estés recibiendo suficiente aunque te pongas protección solar, normalmente no es de la cara de donde recibes la vitamina D, sino más bien de los brazos o del cuerpo, así que no te pongas protector solar en los brazos todos los días, un poco de exposición incidental es probablemente suficiente en España, no es beneficioso tratar de obtener vitamina D de la cara, porque lo único que estás haciendo es envejecer y aumentar el riesgo de cáncer, mientras que te da un poco de beneficios. En un día soleado sólo necesitas de 10 a 15 minutos a la semana para obtener suficiente vitamina D, con la piel más oscura necesitarás más tiempo. Sólo necesitarás tomar suplementos de vitamina D si trabajas en una oficina y apenas sales al exterior.

¿Recomienda combinar la protección solar con suplementos nutricosméticos para la luz solar?

Potencialmente estos suplementos pueden ser y utilizar el amplio espectro de protección puede ser útil de lo contrario sólo tomar estos suplementos puede dar una falsa sensación de seguridad a la gente

¿Las personas con tatuajes deben tener cuidados especiales? ¿Es potencialmente más peligrosa la exposición de los tatuajes al sol?

Si tienes un tatuaje reciente siempre el consejo del tatuador es que te protejas del sol, el mismo concepto con la cicatriz reciente que atraerá el sol y provocará más pigmentación, una vez el tatuaje esté bien curado y fijado en la piel no creo que aumente parcialmente el riesgo de cáncer. El único problema del tatuaje, el más oscuro es la falta de opciones para ver la piel y el posible melanoma en desarrollo.

¿Cuál es la forma más «rápida» y convincente cuando quieres explicar a alguien por qué usar Altruist entre todos los protectores solares?

Creé Altruist para intentar eliminar las barreras a la gente que no quiere usar protección solar y creo que lo he conseguido, no te deja blanco, es asequible, no huele a coco y realmente funciona y se siente como una crema hidratante, sobre todo a los hombres que normalmente eran los que no querían usar protección solar yo les ayudo a usarla.