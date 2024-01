Juan Carlos Gil: "En los próximos cinco años tenemos previsto lanzar 15 vacunas"

Después del hito que supuso la consecución de la vacuna frente al SARS-CoV-2, y usando una tecnología totalmente disruptiva, los retos que se plantean en Moderna no se quedan atrás: la vacuna panrespiratoria o inmunizaciones personalizadas contra el cáncer, que ya están dando resultados en ensayos clínicos con mejoras del 49% en supervivencia, dan prueba del potencial del ARN mensajero del que son abanderados.

Fueron pioneros en la vacuna de la covid y han lanzado una actualizada con las variantes predominantes, pero no está contemplada en Europa. ¿Por qué?

Tenemos una situación muy peculiar en España y en algunos países de Europa, donde estamos trabajando con un contrato centralizado europeo del que, a día de hoy, no formamos parte. Nuestro país solo cuenta con un proveedor de vacuna ARNm covid en la actualidad. Lo fundamental es que la población europea disponga de dos alternativas como mínimo, ya que tener un único proveedor es siempre un riesgo. La pandemia nos ha enseñado lo vulnerables que somos, que las cosas suceden, y tenemos que estar prevenidos. Nuestro objetivo es que, ante el aumento de los casos con nuevas hospitalizaciones y pacientes en UCIs, el número de dosis disponibles sea suficiente.

Resulta curioso que cuando la pandemia estaba en lo más alto, sí había varias opciones...

Desde el inicio de nuestra actividad, estamos trabajando y colaborando con las administraciones para completar la renovación de nuestro acuerdo y ser parte de las compañías que proveen a los europeos de vacunas contra la covid, como en la pandemia. Tenemos una muy competente con grandes resultados médicos y que aporta beneficios a la sociedad. De hecho, según los últimos resultados, la vacuna actualizada de Moderna actúa eficazmente contra las variantes actualmente en circulación, incluidas las BA.2.86, EG.5 y FL.1.5.1. Una solución muy competente que no estamos usando. En otros territorios, como en EE UU, donde tenemos mayor cuota de mercado de vacunas covid, está siendo especialmente útil en población de riesgo como las personas mayores, en especial los de 80 años o con comorbilidades. Como he dicho, nuestro objetivo es garantizar que los países tengan acceso a un suministro adecuado en 2024 frente a las variantes emergentes.

"La vacuna adyuvante frente al melanoma podría estar disponible un poco antes de 2030"

La última vez que hablamos me comentó que una de las vacunas en las que tenían más esperanzas era en la bivalente gripe-covid. ¿El invierno que viene podremos vacunarnos de las dos a la vez?

Quizás es demasiado optimista decir el invierno que viene, sobre todo porque ya estamos en una fase más endémica y los procesos regulatorios y de lanzamientos son más densos. Si no es este año será el siguiente, pero tendremos esa vacuna disponible y va a ser un gran salto adelante para que la gente tenga más confianza y más facilidad para inmunizarse de las dos enfermedades a la vez y protegeremos mejor y con un solo pinchazo.

La primera vez que oímos hablar de Moderna tuvieron que explicarnos qué era el ARNm de sus vacunas que ahora se perfilan como la gran esperanza frente a muchas enfermedades. ¿Qué avances han conseguido?

Lo maravilloso de esta plataforma tecnológica del ARNm es la versatilidad que tiene. Estamos trabajando en distintas modalidades terapéuticas, y no todas tienen por qué ser vacunas como se entienden de forma clásica. Pueden ser incluso productos terapéuticos para patologías que ahora no tienen soluciones óptimas o no tienen. En los próximos cinco años tenemos previsto lanzar 15 vacunas al mercado que van a estar, sobre todo basadas en las enfermedades respiratorias. Tenemos una obsesión de intentar combatirlas porque son la causa primera de deceso en los hospitales. Pero no nos quedamos ahí. Ya hemos empezado con lo que llamamos las INT que son productos para inmuno-oncología. Ahora mismo estamos mano a mano con MSD en el desarrollo de tratamientos para cánceres personalizados. Cuando decimos personalizados es que son para cada individuo basado en su contenido genético, el de sus células tumorales. Eso sería más de carácter terapéutico, porque ya tiene el tumor, y son soluciones que están dando resultados en ensayos clínicos de mejoras del 49% en supervivencia. O sea, que son datos muy buenos. Y hemos iniciado un fase 3 para tumores sólidos también con MSD. Estamos además trabajando con nuestra tecnología con otras compañías en productos para patologías producidas por patógenos no virales y para desarrollar más productos inmunológicos de forma generalizada. Otra modalidad terapéutica donde estamos desarrollándonos de forma muy intensa es en las enfermedades raras, en las patologías metabólicas que producen deficiencias en producción de una enzima o alguna coenzima que tienen resultados nefastos en los niños que nacen con ellas porque no pueden desarrollar su sistema nervioso central y tienen esperanzas de vida cortas y malas.

Juan Carlos Gil, director general de Moderna en España.. Jesús G Feria Jesús G Feria

Su anterior director médico anunció la creación de vacunas personalizadas contra el cáncer para 2030. ¿Cómo va ese tema?

Es una fecha muy ambiciosa, pero estamos ya en fase 3. Va a ser el adyuvante de una terapia actual, penbrolizumab para el tratamiento de, por ejemplo, el cáncer en un estadio IV de melanoma no resecable. Yo diría que incluso puede estar un poco antes de 2030 en el caso del melanoma, pero también hemos empezado fase 3 en tumores sólidos.

¿Qué vacunas tienen ya en la rampa de salida?

Está gripe; virus respiratorio sincitial (VRS); el combo gripe-covid; y el combo gripe-covid-VRS.

¿Y la vacuna panrrespiratoria? ¿En qué fase se encuentra?

Ese es el sueño dorado de todo investigador que tiene una obsesión especial con las enfermedades respiratorias, que pueda cubrir, si no todas, la mayoría de las que afectan a las personas y poder prevenirlas de forma activa. Si avanzamos en estas ya estamos cubriendo un gran parte del impacto nocivo con causa de muerte en la sociedad.

"Nuestro laboratorio en Madrid tiene un nivel de tecnología único en su género en España"

Hace ocho meses inauguraron su nuevo flamante laboratorio de pruebas en Madrid. ¿Qué vacunas están testando en él?

Acabamos de terminar, estamos obteniendo los permisos para poder trabajar ya de forma rutinaria, testando la calidad de todas las vacunas de la covid, no solo para España, sino para muchos países. Estamos también trabajando con VRS, gripe, con las próximas vacunas respiratorias. La idea es ir cubriendo las necesidades según se van presentando. El laboratorio está dimensionado para poder asumir mucha más carga de trabajo y habrá que ir viendo según vayan saliendo nuevas vacunas al mercado. Pero de lo que debemos estar orgullosos es de tener un centro de estas características con este nivel de tecnología que es único en su género en España. Es el único laboratorio que la compañía tiene de estas características fuera de EE UU, lo que ofrece una visión clara de cuál es la apuesta que tiene Moderna de forma estratégica por España. Esperemos que también sea correspondida por España y por Europa y tener así garantías, en caso de que algo sucediera en un futuro, para poder intentar ayudar como hemos hecho en la pandemia.

Además de vacunas, según pone en su web, tienen 48 productos en cartera...

Es muy importante empezar a percibir a Moderna no como una empresa que ha hecho una vacuna para la covid, sino como una empresa que trabaja una plataforma tecnológica que es la del ARNm, que tiene muchísimo potencial. Estamos ahora mismo ante un cambio de paradigma en la Medicina actual, en el tratamiento de muchas patologías que hasta ahora tenían pocas opciones. Y eso es lo que nos trae el ARN mensajero, versatilidad, rapidez, eficiencia, seguridad probada. La covid fue un drama, pero para nosotros ha sido un ensayo a gran escala de lo que se puede hacer, y también una presentación en sociedad de una nueva forma de hacer Medicina. Ahora quizás tenemos un punto de miopía histórica por la cercanía en el tiempo, pero en 10 años nos daremos cuenta del salto tan sustancial que supone en el tratamiento de las enfermedades y en la personalización de este tratamiento. Con todo eso, lo que tenemos es un pipeline en desarrollo que es la envidia de cualquier farmacéutica, porque pocas compañías tienen esa proyección. Y hay que manejarlo de forma adecuada en cuanto a tiempos y formas, porque requiere mucha inversión y estamos muy comprometidos en sacar cuanto antes las soluciones al mercado para que salven vidas y ayuden a las personas.