Los médicos alertan del peligro de banalizar la tos persistente

Dejamos atrás noviembre, mes en el que se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Se calcula que una de cada diez personas en el mundo tiene EPOC, y el 75% de los mayores de 40 años que la padecen no están diagnosticados en España. Actualmente es la cuarta causa de muerte a nivel mundial.

Con el fin de fomentar la detección temprana y concienciar sobre la salud pulmonar, GSK organizó el pasado 19 de noviembre un foro junto a especialistas, asociaciones y pacientes, enfatizando sobre la necesidad del diagnóstico precoz de enfermedades respiratorias infradiagnosticadas como la EPOC o el asma. «Estas patologías siguen siendo poco conocidas entre la población, y a través de iniciativas como #AireQueImpulsa, queremos ayudar a visibilizarlas», destacó María José Muñoz, directora médica de GSK España, quien añadió que «pensamos que adelantarnos a la enfermedad beneficia a pacientes, sociedad, sistema sanitario y bienestar global».

Juan Carlos López Caro, presidente del Grupo de Respiratorio de Atención Primaria (GRAP), fue el encargado de advertir de cuáles son los principales síntomas: tos crónica, expectoración matutina (expulsión de flema), disnea (falta de aire), limitaciones en la actividad física o bronquitis frecuentes. «Aunque hasta ahora pensábamos que el tabaquismo y la contaminación eran las principales causas, hoy sabemos que influyen los humos industriales, el polvo, los gases químicos, la biomasa del entorno rural o la exposición laboral».

A pesar de que los síntomas habituales de la EPOC aparecen con la mediana edad, a medida que se agrava la enfermedad, resulta más difícil realizar las actividades cotidianas por falta de aire. La doctora María Sanz Almazán, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), destacó que «deben fomentarse estrategias preventivas orientadas a la mujer, porque ellas tienen con más frecuencia fatiga, ruidos y otras enfermedades asociadas que los varones». Para la especialista, el cribado debería hacerse en pacientes de más de 35 años expuestos a factores de riesgo y con comorbilidad asociada, ya sea diabetes, obesidad, arritmias o trastornos de depresión.

La doctora Milagros González Béjar, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), insistió en la importancia de un abordaje adecuado para evitar la exacerbación de la enfermedad, que consiste en un empeoramiento de los síntomas. El hecho de que se produzca un deterioro del paciente implica que sufra una evolución más acelerada con una caída pulmonar que no es recuperable. «Cada exacerbación aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y de mortalidad», aseguró.

Iñaki Morán, vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) habló como paciente: «A pesar de haber sido fumador pasivo, he tenido que recibir un trasplante pulmonar». Morán explicó cómo es vivir con esta enfermedad, con un alto nivel de dependencia de cuidadores, personas que en su mayoría son familiares. «Entre esfuerzo y esfuerzo hay que recuperar el aliento. Llegas a planificar tu vida en función de la enfermedad, ya que dificulta muchas actividades cotidianas como ducharse o atarse los zapatos». El vicepresidente de Fenaer destacó además que la EPOC casi siempre convive con otras patologías, afirmando que hay hasta 80 asociadas e influenciadas. También recalcó que un 50% de los pacientes con EPOC sufren ansiedad, ya sea por apnea del sueño o agotamiento físico.

Cerró la ronda Nicole Hass, portavoz de la Asociación de Pacientes con EPOC (Apepoc), quien destacó que «tenemos un infradiagnóstico muy elevado del 75% y hay que concienciar para que la gente acuda a hacerse una espirometría». Todos los hospitales y la mayoría de centros ambulatorios de nuestro país disponen de espirómetros para la prueba. Desde la asociación Apepoc, Hass destacó que «hemos cogido la guía clínica internacional y la hemos traducido para que todo el mundo pueda entenderla. Es importante empoderar a los pacientes y la sociedad, para que comprendan lo que está pasando con esta patología tan compleja».

La campaña #AireQueImpulsa ha recorrido más de 3.000 km por España, ofreciendo pruebas funcionales e información sobre salud respiratoria, e impactando en más de 124.000 personas.