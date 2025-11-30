Los médicos jóvenes y el «burnout» profesional

Da para pensar el informe de la Organización Médica Colegial (OMC) sobre el «burnout» (agotamiento profesional) de los médicos jóvenes en España. El estudio, dentro del Proyecto Ikerburn, presentado en el Senado, revela que más de la mitad de los profesionales de la medicina que comienzan en nuestro país presenta un cuadro completo de agotamiento emocional, y se encuentra «al límite». Los datos aportados son más que llamativos: dos de cada tres médicos jóvenes sufren insomnio, uno de cada cuatro ha estado de baja por estrés, las mujeres lo padecen más y son las guardias de 24 horas uno de los factores que más aumenta el riesgo de «burnout». Basado en un trabajo realizado entre 1.400 profesionales de las nuevas generaciones, el informe «Ikerburn: de la vocación al agotamiento», aporta el porcentaje de que el 94% de los sondeados presenta síntomas compatibles con desgaste profesional, y que un 38% se desahoga con ansiolíticos o alcohol, incluyendo testimonios de algunos que abandonaron la profesión y que vivían las guardias «como un preso, contando los días para salir».

En su tribuna de Linkedin, comenta Juan Abarca que gran parte del problema puede estar en el origen, pues mucha gente estudia Medicina sin verdadera vocación por los pacientes, siendo la frustración posterior la consecuencia lógica de haber elegido una profesión que no les llena. Algo que sucede también en otras muchas actividades, empezando por el periodismo y pasando por los jueces o los arquitectos. Se paga poco y se trabaja demasiado, siempre al límite. Si la vocación no existe, o es episódica, la reacción negativa es mayor.

Hay otro informe de la OMC que también merece una reflexión, pues concluye que en España no faltan médicos, sino que falta una mejor planificación territorial. Una vez más, las autonomías.