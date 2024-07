Mónica García margina a los afectados por las vacunas

Los afectados por algunas vacunas de la covid consideran que tanto la ministra Mónica García como su departamento les están marginando, dado que no reciben respuesta a las denuncias formuladas por efectos secundarios. La Agencia Española del Medicamento (Aemps) reconoció una relación de causa efecto entre un cuadro de miocarditis aguda y la primera dosis de una vacuna de la Covid-19, en un caso llevado a los tribunales por un particular que, antes de transcurrir 40 horas tras la vacunación, ingresó en una UCI con un cuadro grave. Descartado el infarto, los facultativos que le atendieron diagnosticaron «epicardio parcheado en los segmentos con edema, compatibles con miocarditis aguda y una probable reacción a la vacuna de la Covid-19». La Aemps «considera probable» la relación entre esa dolencia y la dosis de vacuna, afirmando que «la miocarditis es un efecto adverso identificado para las vacunas ARN mensajero».

El problema es que el Ministerio de Mónica García no quiere saber nada del asunto y se ha quitado de en medio, argumentando que, dado que la vacunación fue voluntaria, la responsabilidad es de los vacunados. Los afectados se siguen movilizando e interponiendo demandas, dado que entienden que cuando se iba a los centros de vacunación, a las personas apenas se les daba un papel donde ponía que los posibles efectos secundarios serían «dolor local en el brazo, febrícula y cierto malestar», si bien en la mayoría de los casos solo les llegó un SMS con la hora y el lugar de la cita.

Sostienen que en la inmensa mayoría de las situaciones no hubo ningún tipo de consentimiento informado ni receta o prescripción facultativa. «Dicen que era voluntario, pero la única verdad es que te decían por todas partes: si no te vacunas, no trabajas, no entras en los bares, no puedes viajar...».