Nuevo análisis en el embarazo

La placenta es fundamental para el desarrollo de la preclamsia, pero como reconocen investigadores y clínicos de la Universidad de Washington, no se puede biopsiar y hasta ahora no se podía predecir. Se diagnostica preeclampsia si la embarazada tiene la tensión arterial alta después de 20 semanas de embarazo y, al menos, uno de los siguientes síntomas: proteína en la orina (proteinuria), que indica deficiencia renal; bajo recuento de plaquetas; aumento de enzimas hepáticas que indican deficiencia hepática; líquido en los pulmones; dolor de cabeza persistente y alteraciones de la vista, entre otros. Ahora, en ese campus estadounidense y bajo la dirección de la doctora Swati Shree, se ha conseguido un innovador análisis de sangre con una precisión del 80% en la predicción de la preeclampsia prematura. Los detalles aparecen en el estudio que ha dirigido y que aparece en «Nature Medicine». Es bien sabido por investigadores y obstetras, que la placenta libera ácido desoxirribonucléico (ADN) en la sangre materna. En laboratorio se ha podido extraer ADN libre de células, secuenciarlo y utilizar la muestra para detectar anomalías fetales como en el caso del síndrome de Down.

Dos años han invertido estos investigadores para analizar los datos con más de 1.100 embarazadas que, como subrayan, son como una biopsia líquida. Las muestras se recogieron entre 2017 y 2023 y ahora han comprobado que su método, que utiliza señales almacenadas en datos de secuencias de ADN circulante de células libres, tiene una sensibilidad del 80% para predecir si una embarazada sufrirá preeclampsia prematura o no. El siguiente paso es aumentar lo máximo ese porcentaje.