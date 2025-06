El pan no tiene la culpa: este es el alimento que comes todos los días y te hace engordar sin que te des cuenta

Uno de los mitos más extendidos entre las personas que se preocupan por su salud es el que tiene que ver con que los hidratos de carbono engordan, suficiente para que haya personas que crean que dejando de comer este tipo de alimentos pueden perder grasa o bajar esos kilos de más. Es un error, ya que suponen una fuente de energía y uno de los macronutrientes necesarios en nuestra vida. Eso nos lleva a pensar que comer pan nos hace engordar y sin embargo, lo que nos aporta una gran cantidad de calorías es otra comida que nos hace subir de peso todos los días.

Lo cierto es que el pan ha sido objetos de numerosos mitos, la mayoría de ellos en su contra. Así, este alimento ha sido víctima de la creencia de que su consumo es el que nos hace engordar, al ser una fuente de hidratos de carbono, necesarios para obtener energía. No obstante, la realidad es que las comidas en sí no son las que engordan, sino el superávit calórico o consumo excesivo de calorías en general y que esté muy por encima de las que gastamos a diario.

Si se consume en cantidades adecuadas, el pan no tiene por qué contribuir al aumento de peso. Es más, puede ser usado en dietas y rutinas de alimentación para perder peso o mantener un estilo de vida saludable. De hecho, son los mismos nutricionistas los que recomiendan que "para bajar de peso, no hace falta eliminar el pan". Eso sí, no todos los tipos de pan son iguales, puesto que los más saludables son los integrales o de centeno, mientras que el de molde o el blanco son los menos recomendados.

Este alimento engorda más que el pan y muy pocos lo conocen: se consume todos los días

Y así, uno de los alimentos incluidos entre aquellos que tienen grasas "saludables", lo cierto es que contribuye al aumento de peso más de lo que pensamos: el aceite de oliva. Como todas las grasas, este aceite es rico en calorías, y una cucharada sopera puede aportar más de 130 calorías. Si bien puede aportar beneficios para la salud, así como mantener la sensación de saciedad, cuando no se consume con moderación y como parte de una dieta equilibrada, puede suponer una alta subida en la báscula.

El aceite de oliva no engorda en sí, pero al ser usado mayoritariamente en todas las comidas (para freír, para aliñar ensaladas u otras formas de cocinar), si no controlamos lo que echamos y consumimos puede ser perjudicial para la salud.

Por ejemplo, una de las costumbres más comunes en España, la de "mojar con pan el caldo" que queda en comidas como las ensaladas puede genera un incremento de peso sin que nos demos cuenta. También hacernos bocadillos o tostas en las que incluimos aceite, como la famosa "catalana" (pan, jamón y aceite), que mientras el pan y el jamón nos aporta hidratos y proteínas respectivamente, el aceite, si lo consumimos en exceso, nos puede dar demasiadas grasas "saludables", de tal forma que nos haga engordar más de lo que pensamos.

El aceite en particular puede ser una buena opción en cantidades moderadas, así como controlando las porciones y no agregar cantidades excesivas de aceite, pero en definitiva, nos puede hacer engordar si se consume en exceso.