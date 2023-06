Periodismo científico: una necesidad objetiva del sistema sanitario

La comunicación en general y la divulgación científica en particular son, más que nunca, una necesidad objetiva del sistema sanitario. La responsabilidad social que tiene el periodismo se ha convertido en una «obligación» en estos momentos cruciales. Es más, podemos decir que no es posible que exista una buena sanidad sin los medios de comunicación. No como propaganda, sino como divulgación. Frase nuestra que se sustenta en la experiencia científica (tesis doctoral realizada al respecto) y más de 45 años de ejercicio profesional, sanitario y docente.

Es imprescindible facilitar la adherencia al sistema de salud para que se utilice correctamente y se pueda encontrar la complicidad en el proceso curativo.

Para informar de las ciencias en general y de la ciencia de la salud en particular, existen métodos eficaces, concretamente el método científico.

El periodismo (desde hace ya mucho tiempo) es una parte de la ciencia que tiene una enorme trascendencia. Existe doctrina al respecto suficientemente acreditada que lo considera imprescindible en una sociedad democrática como la europea, siendo España una de ellas. En nuestro país, el periodismo científico debe tener más importancia en la información diaria. Es verdad que en países como Francia, Inglaterra o EE UU, este tipo de periodismo ya tiene una grandísima trascendencia en la información diaria por lo que es imprescindible que las empresas de comunicación en nuestro país dediquen más recursos, personas, periodistas y profesionales preparados para tal cometido. La realidad es que cada vez hay más profesionales de la comunicación especializados en temas científicos, más concretamente en temas sanitarios, lo que es de agradecer tanto por los profesionales como por la población en general, que puede acceder a la información sobre un mundo amplísimo y fundamental, en un lenguaje y de una manera que resulte accesible a todo tipo de personas. Además, no hay que olvidar que la información relacionada con la salud es muy rentable.

La ciencia está en las redes, lo que la hace accesible a todos

Hoy en día la ciencia está en las redes, lo que la hace accesible a todo el mundo, viva donde viva, sea del color que sea o tenga las condiciones económicas que tenga. Pero, a la vez, tiene unos riesgos importantes, como la pseudociencia, que invierte más recursos (dinero, medios, publicidad, etc.) que la propia ciencia. Por todo ello, con el método científico en las manos, hay que tratar de luchar por todos los medios contra los doctores Google o TikTok, a los que cada vez más gente suele consultar. A pesar de que nadie los conoce y de que no tienen demasiada fiabilidad (más del 80% de lo que se cuenta en estos soportes es falso), muchas personas acuden a estas fuentes cuando tienen alguna duda. Para evitar que esto suceda y conseguir que accedan fácilmente a información de calidad, es importantísimo que la Ciencia con mayúsculas (las sociedades científicas, las universidades y los científicos) entre en la prensa de una forma habitual y con continuidad.

La ciencia que no se entiende, ni es ciencia ni es nada. Hoy en el currículo de los científicos es clave la I+D+i+d como obligación de las propias investigaciones («d» de divulgar).

Nosotros, los que practicamos en nuestra vida profesional el método científico, no nos conformamos con eso. No es suficiente. Tenemos que practicar la «d» de divulgar de forma entendible y que surta el efecto el «hecho científico», que es mejorar la vida del ser humano.

Por tanto, el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia, concepto que nosotros siempre hemos practicado y que creemos fundamental para mejorar la sanidad de este país.

Nunca se debería hacer política con la sanidad, pero sí es necesario contar con una política sanitaria, que es un concepto técnico que hace mucha falta.