Ni pizza ni salchichas: soy nutricionista y este es el alimento procesado que nunca comería

Los alimentos procesados no son sanos. Cuanto más aprendemos sobre ellos a través del estudio científico, más nos damos cuenta de lo poco saludables que son para la salud en general. Comer de forma habitual alimentos ultraprocesados puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades como cardiopatías, cáncer y demencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque identificamos muy rápidamente algunos alimentos procesados, como la pizza o las salchichas, otros son más difíciles de identificar. A menudo nos encontramos preguntándonos si el fuet o el pan de molde lo son, cuando así es. Por eso es de utilidad conocer la definición de alimento procesado. Un alimento procesado es aquel ha sido sometido a cualquier proceso industrial, por ejemplo para atrasar su fecha de caducidad o para que le guste más al mercado. Es decir, son los que contienen conservantes, o a los que se les ha añadido azúcar, entre otras opciones.

Es cierto que hay diferencias entre los ultraprocesados y los procesados. Hay algunos alimentos que están mínimamente procesados, como las frutas cortadas, las verduras envasadas o el pescado congelado. En ese sentido, podríamos considerar que hay "procesados saludables" o que, al menos, son mucho más sanos que otros como los refrescos, las carnes procesadas o la bollería industrial.

En general, podemos saber si un alimento es procesado porque «suelen tener un alto contenido en azúcar y sal, y están elaborados con ingredientes que generalmente no encontraríamos en nuestra cocina», explica Jinan Banna, reconocida dietista diplomada y profesora de nutrición de la Universidad de Hawái.

Banna admitió a la CNBC que si tuviera que elegir el alimento ultraprocesado número 1 que evitaría consumir, éste sería el refresco. Sin embargo, advierte que hay otra opción rápida y fácil, pero poco saludable, que tampoco cumple sus criterios de salud. Se trata de la sopa instantánea. La nutricionista advierte que, a pesar de que este alimento suele pasar desapercibido e incluso considerarse sano, los fideos instantáneos no son algo que compre esta dietista. «Por lo general, no consumo sopa instantánea en absoluto», dice. «Si tomara sopa, me la prepararía yo».

¿El ramen o fideos instantáneos son sanos?

El motivo es que el ramen o sopas instantáneas que contienen fideos fritos antes de ser envasados y paquetes de saborizantes suelen tener un alto contenido en sodio, grasas saturadas y conservantes. Por ello, el consumo exagerado de fideos instantáneos o ramen instantáneo puede ser dañino para la salud. Además, por ser una comida rápida de preparar, está llena de aditivos, colorantes artificiales y potenciadores del sabor con mala reputación, como el glutamato monosódico.

Los alimentos ricos en sodio o en grasas saturadas pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, como las cardiopatías. Por supuesto, necesitamos algo de sodio... el problema es el exceso. Cada paquete de ramen instantáneo puede contener aproximadamente el doble de cantidad de sal recomendada por la OMS, la cual es de 4 gramos al día.

Por lo tanto, un consumo alto de este tipo de procesados podría relacionarse con un aumento de la presión arterial, por su contenido excesivo de sodio. También podría incrementar el riesgo de padecer problemas cardíacos, debido al aumento del colesterol LDL o "malo". Además, una dieta alta en procesados empeora el sistema digestivo y favorece el aumento de peso, debido a su elevado aporte de grasa y de calorías.

El truco para saber si un procesado es más o menos saludable

Si no hay más remedio que recurrir a una sopa instantánea o enlatada, se debe optar por una baja en sodio que contenga verduras y alubias. Un truco a la hora de saber si unos fideos instantáneos, una sopa, un ramen o un yakisoba son "sanos" o, más bien, bajos o altos en estos nutrientes sería utilizar la regla del 5/20. Si el valor diario es del 5% o menos, se puede considerar una fuente baja de ese nutriente. Si es del 20% o más, es un indicio de que tiene bastante.

En cualquier caso, siempre es mejor hacer tu propia sopa en casa, que normalmente tendrá mucho menos sodio. Además, puedes añadir tus verduras y alubias favoritas para obtener más fibra. La mayoría de los españoles no consumen suficiente fibra que establecen las guías nutricionales, a pesar de que se trata de una sustancia crucial para tener digestiones sanas y mantener un peso saludable.

Pero si la sopa instantánea es uno de tus alimentos favoritos, no te preocupes. No pasa nada por consumirla de forma ocasional. Muchos alimentos puede encajar en una dieta saludable si se toman con moderación. Ante cualquier duda sobre la dieta, lo mejor es consultar con su proveedor habitual de salud y nutrición.