¿Es posible mejorar la digestion solo cambiando el horario de las comidas?

La relación entre los horarios de las comidas y la salud digestiva está ganando interés entre investigadores y profesionales de la nutrición. Aunque no existe una fórmula universal, diversos estudios apuntan a que el reloj biológico podría desempeñar un papel más importante de lo que se pensaba.

El papel del ritmo circadiano

El organismo sigue ciclos diarios que influyen en procesos como la producción de enzimas, la motilidad intestinal y la regulación hormonal. Comer en horarios irregulares puede interferir en estos ritmos, lo que a veces se traduce en digestiones más lentas o sensación de pesadez.

Cenar temprano, una recomendación habitual

Una de las pautas más extendidas es adelantar la cena. Investigaciones realizadas en los últimos años sugieren que ingerir alimentos muy tarde puede asociarse a una digestión más pesada y a una peor calidad del sueño. Adelantar la última comida del día permitiría al sistema digestivo trabajar sin tanta interferencia con los ciclos de descanso.

No solo importa la hora

Aun así, los expertos recuerdan que modificar los horarios es solo una parte del conjunto de hábitos que influyen en la digestión. La calidad de los alimentos, el nivel de estrés, la hidratación y la actividad física siguen siendo factores determinantes.

Un ajuste sencillo con posibles beneficios

Aunque todavía se estudia el impacto exacto de los ritmos circadianos, muchos profesionales coinciden en que mantener horarios regulares puede facilitar el trabajo del aparato digestivo. Para algunas personas, pequeños cambios —como comer siempre a la misma hora o evitar cenas pesadas de madrugada— podrían traducirse en una digestión más cómoda y ligera.