"Es posible que algunos de los aditivos que proporciona el sabor ahumado se prohíban en 2024"

1. ¿Cuáles son los aditivos que proporcionan el sabor ahumado a los alimentos?

Los aditivos que se han utilizado para proporcionar a ciertos alimentos como la carne, el pescado y lácteos, entre otros, el sabor ahumado son: Zesti Smoke Code 10 (SF-002); Fumokomp (SF-009); SmoKEz C-10 (SF-005); Smoke Concentrate 809045 (SF-003); proFagus Smoke R709 (SF-008); proFagus Smoke R714 (SF-001); SmokEz Enviro-23 (SF-006); yScansmoke SEF7525 (SF-004).

2. Parece ser que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que no se puede descartar el vínculo entre el cáncer y estos ocho aditivos alimentarios, ¿no?

Correcto, ya que, tras haber llevado a cabo una evaluación de la seguridad de estos aditivos, para la renovación y la autorización del uso de los mismos, al EFSA no ha podido descartar al existencia de un riesgo de genotoxicidad proveniente de estos aditivos, es decir, al capacidad que tiene una sustancia química de provocar un daño en el material genético. Los genotóxicos producen mutaciones que se asocian a un mayor riesgo de cáncer. Por todo ello, no es ha podio descartar el vínculo de estos aditivos con un mayor riesgo de cáncer.

3. ¿Cuánto tiempo llevan presentes en productos de la comunidad europea?

Estos productos están presentes en la Industria Alimentaria en al EU desde hace unos 10 años.

4. ¿En qué productos se han utilizado?

Principalmente en carnes, pescados y productos lácteos. También se han usado como aromas en otros productos como bebidas, salsas, sopas y dulces.

5. ¿Y desde cuándo se ha empezado a sospechar de su riesgo de genotoxicidad, de daño al ADN celular?

Entre 2007-2012, al EFSA ya llevó a cabo una serie de evaluaciones sobre los posibles riesgos que conlleva el uso de los aditivos de sabor ahumado en al EU y los niveles de uso recomendados. Si bien es cierto, que ha sido este año, cuando tras una nueva evaluación de la seguridad de estos aditivos, no se ha podido descartar un posible riesgo de genotoxicidad.

6. ¿Es posible que acaben prohibiéndose o se dejará al consumidor, como en otras parcelas la posibilidad de que decida, conociendo los riesgos?

Es posible que para 2024, algunos de estos aditivos sean retirados del mercado en la UE, y por tanto, no llegarán a los consumidores, puesto que la intención de la Comisión Europea, a raíz de la evaluación llevada a cabo por al EFSA, es retirar las autorizaciones de estos aditivos. Por tanto, en el caso de no contar con la renovación de dichas autorizaciones, serían retirados y no habría elección por parte del consumidor, ya que estaría prohibido su uso por parte de la Industria Alimentaria en Europa.

7. Es de suponer que, si sigue una dieta equilibrada, se reduce la probabilidad de la exposición a riesgos alimentarios y que, aunque se consuma alguno de estos aditivos el peligro no será tanto ¿no?

Sí. No hay que olvidar que es importante seguir una dieta saludable y equilibrada, ya que el riesgo de sufrir cáncer u otros riesgos, no sólo depende del consumo de estos aditivos, sino del conjunto de hábitos alimenticios, además del componente genético. La EFSA ha remarcado que "Una dieta equilibrada suele reducir la probabilidad de la exposición a riesgos alimentarios".

8. Pero ¿en qué cantidades el consumo de estos aditivos podría llegar a dañar el material genético de las células y aumentar el desarrollo de cáncer y enfermedades heredadas?

No hay datos concretos o evidencia exacta sobre en qué cantidad o cual es la cantidad mínima de estos aditivos que hay que consumir para que pueda suponer un riesgo de genotoxicidad, pero como ya hemos comentado, no se descarta que no exista dicho riesgo

9. ¿El ahumado tradicional es más saludable y seguro, entonces que los aditivos con sabor ahumado? ¿no entraña ningún riesgo siempre que sea consumido con moderación?

Sí. El uso del ahumado tradicional es más saludable y seguro que el uso de aromas o aditivos con sabor ahumado. No obstante, es importante que el consumo de estos alimentos sea moderado, porque como ya hemos hablado, llevar a cabo una dieta equilibrada es fundamental, y no exceder en el consumo de ciertos alimentos puede suponer una disminución del riesgo. Un ejemplo de esto puede ser, algunas carnes ahumadas, ya que muchas de ellas son carnes rojas, y el abuso de estas, puede suponer un posible riesgo para el desarrollo de ciertos problemas de salud.