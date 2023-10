¿Por qué no debes usar agua oxigenada o alcohol para curar una herida?

Experimentar una caída o sufrir un corte mientras cocinamos es algo que podría ocurrirle a cualquier persona en su rutina diaria. Estas situaciones comparten características comunes, como experimentar dolor y sufrir heridas en el cuerpo, que varían en tamaño y gravedad dependiendo de la circunstancia.

Cuando se trata de una lesión leve o de escasa gravedad, es común que no consultemos a un profesional de la salud y optemos por aplicar nosotros mismos el tratamiento o solicitar la ayuda de alguien cercano. Tanto en hogares como en entornos laborales, es habitual contar con un botiquín o recursos para el tratamiento. Elementos como tiritas, gasas, alcohol, agua oxigenada, algodón o betadine son algunos de los productos que suelen estar disponibles debido a su popularidad, eficacia y facilidad de uso. Sin embargo, para personas sin conocimientos médicos existe una práctica erróneaque no supone ningún beneficio.

Es posible que en algún momento hayas utilizado agua oxigenada o alcohol directamente sobre una herida abierta. Esta acción suele ir acompañada de la creencia popular de que "si escuece, es que está funcionando". No obstante, esta creencia es incorrecta según lo explicado por Miguel, un instructor del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD), que se dedica a divulgar información sobre primeros auxilios y situaciones de emergencia a través de vídeos en Instagram, proporcionando al público datos esenciales sobre situaciones cotidianas que pueden poner en riesgo nuestra salud o bienestar físico.

En relación al uso del alcohol y el agua oxigenada para el tratamiento de las heridas, Miguel explica que no se deben utilizar con este propósito, ya que "no solo no cumplen la función de desinfección sino que empeoran la herida"."El alcohol puede ser útil para la limpieza de las manos en ausencia de agua y jabón", asegura. Esto quiere decir que su función no es la de curar heridas.

"Puede parecer que, debido a la sensación de ardor y escozor, la herida se está curando. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es una quemadura. Específicamente, estos productos están matando las células que intentan promover la curación de la herida", indica el experto.

Según explica en el vídeo, un producto como la clorhexidina, que no provoca escozor ni reacción en la piel, es el adecuado para sanar una herida.