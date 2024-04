Revelan por primera vez la causa de la angina de pecho en personas con covid persistente

Cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, han descubierto que los pacientes con covid persistente y dolor torácico de tipo anginoso presentan anomalías en la microcirculación coronaria y el endotelio vascular, tejido que recubre el interior de los vasos sanguíneos, lo que supone un importante avance en el conocimiento de las causas del dolor torácico de tipo anginoso asociado a la covid persistente y en su posible tratamiento.

En su investigación, publicada en la prestigiosa revista 'Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions', los cardiólogos de este hospital público madrileño han demostrado que el 80% de los pacientes diagnosticados de covid persistente con angina y arterias coronarias aparentemente normales, que participaron en el estudio, desarrollaron espasmos coronarios asociados a la disfunción endotelial, en ocasiones con trastornos asociados a la microcirculación coronaria, lo que explicaría sus síntomas. Se trata del primer estudio en el mundo que revela la causa de la angina de pecho en personas con covid persistente.

Una de las manifestaciones de la covid persistente es la aparición de dolor en el pecho con características de angina, en muchas ocasiones relacionada con el esfuerzo físico. “Cuando estudiamos a estos pacientes, algunos de ellos jóvenes y con hábitos deportivos, apreciamos que la mayor parte no tenía estrechamientos coronarios que explicasen la angina, por lo que sospechamos que su problema podría estar en la microcirculación coronaria o en el endotelio vascular y que dichas alteraciones podrían estar relacionadas con su infección previa por el virus de la covid”, explica el investigador principal del estudio y jefe de Sección de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos, Javier Escaned.

El 80% presentaba anomalías en el endotelio y la microcirculación coronaria

Los cardiólogos de este hospital público madrileño estudiaron este fenómeno y realizaron pruebas específicas durante el cateterismo cardiaco en 20 pacientes, que consistieron en la administración del fármaco acetilcolina y en la medición del flujo de sangre en las arterias coronarias. De esta forma demostraron que el 80% de estos pacientes presentaron anomalías en el endotelio vascular, que desempeña una función muy importante en la regulación del aporte de sangre al corazón, y en la microcirculación coronaria.

El endotelio es el tapiz de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos y desempeña una función muy importante en la regulación del aporte de sangre al corazón, así como en la microcirculación coronaria. Las células del endotelio son especialmente afectadas por la infección del virus SARS-CoV-2, y una mala función de las mismas puede hacer que el corazón reciba menos sangre de la necesaria durante el esfuerzo físico.

Durante la prueba, los investigadores confirmaron que los síntomas y las anomalías en el electrocardiograma desaparecían inmediatamente tras la administración de un medicamento efectivo contra el espasmo coronario. En el seguimiento clínico se observó que, de forma global, la frecuencia de la angina disminuyó y la estabilidad de sus síntomas mejoró significativamente tras iniciarse el tratamiento en la mayoría de los pacientes.

Pionero en el mundo

Este estudio es el primero en el mundo que muestra la causa de la angina asociada a la covid persistente y supone un hallazgo que consolida al Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid como un centro de liderazgo mundial en el tratamiento e investigación de los problemas de la microcirculación coronaria, con más de 100 artículos publicados en revistas científicas internacionales sobre este tema.

Esta actividad se ha extendido a la red hospitalaria CardioRed1, de la que forma parte el Clínico San Carlos junto a los hospitales madrileños de Fuenlabrada, Severo Ochoa y Príncipe de Asturias, además del Summa 112 y 43 centros de salud, facilitando el diagnóstico de estas patologías a miles de pacientes. En este sentido cabe destacar que “el extenso apoyo brindado por la red de hospitales que conforman CardioRed1 en la Comunidad de Madrid al diagnóstico y tratamiento de los miles de pacientes que presentan patologías de la microcirculación coronaria no tiene precedentes en los sistemas sanitarios”, argumenta el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos y director de CardioRed, Julián Pérez-Villacastín.

En el campo específico de la covid, los investigadores del Clínico San Carlos habían publicado anteriormente un estudio en el que, a partir de mediciones realizadas de forma no invasiva en el brazo de los pacientes, demostraron la aparición de disfunción endotelial asociada a la infección por el virus SARS-CoV-2, si bien a diferencia del estudio publicado ahora, en aquella investigación no se realizó en pacientes con síndrome de covid crónico y no se estudió la circulación coronaria.

Actualmente, estos investigadores están realizando un nuevo estudio, con el apoyo del instituto de Salud Carlos III, en pacientes con síndrome de covid crónico y angina de pecho, utilizando un diseño aleatorizado que busca demostrar la efectividad del tratamiento médico guiado por técnicas diagnósticas intracoronarias para mejorar los síntomas y la calidad de vida de estos pacientes que, en ocasiones, se encuentra muy mermada a causa de la infección del virus.