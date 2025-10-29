A TU SALUD, premiado por el Colegio de Médicos de Toledo

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) celebró el martes la primera edición de los Premios COMT 2025, unos galardones que nacen con la intención de poner en lo más alto los valores de la Medicina en diferentes ámbitos, entre ellos el de la comunicación, donde el suplemento A TU SALUD de LA RAZÓN fue reconocido por su labor de divulgación científica y sanitaria en medios de comunicación generalistas y por su capacidad de «acercar la labor médica de prevención a todo tipo de públicos».

Con este nuevo galardón, el suplemento ya acumula un total de 63 premios, consolidándose así como la publicación más galardonada de la prensa nacional, con reconocimientos tan prestigiosos como el Premio Jaime I de periodismo, el de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), entregado por Doña Letizia o el de incontables sociedades científicas y consejos profesionales del sector, entre los que destacan enfermeros, médicos, farmacéuticos o dentistas, además de numerosas compañías de la industria.

Primera edición

La ceremonia de los Premios COMT 2025, que tuvo lugar en el Palacio de Benacazón, en Toledo, fue un emotivo acto en el que estuvieron presentes profesionales médicos de la provincia y la junta directiva del COMT al completo, así como autoridades de distintas instituciones locales y provinciales. «El ejercicio de la Medicina no se limita a la asistencia o la técnica, es un compromiso de acompañamiento y de ejemplo; hoy queremos mirar más allá de las consultas para reconocer a quienes con su trabajo y su actitud hacen que la Medicina siga siendo una profesión humana y social», aseguró el presidente del COMT, Raúl Calvo.

Durante la gala se reconoció a importantes figuras y entidades sanitarias como Tania Cedeño Benavides, subdirectora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad; Íñigo Cortázar Neira, director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, o la Agrupación Mutual Aseguradora, AMA, por su colaboración institucional con el COMT, galardón que fue recogido por su presidenta, Ana Pastor Julián. Además, se premió a la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, galardón que recogió Domingo Antonio Sánchez; a Agustín Julián Jiménez, presidente de la Comisión de Docencia del CHU de Toledo, en reconocimiento a la docencia médica y a la formación de especialistas, y a la doctora Manuela Cabero Morán, por su trayectoria solidaria. En el ámbito de la comunicación también se reconoció a CMM Media por su contribución a la divulgación de la salud, mientras que el equipo de Redacción Médica fue galardonado por la información médica veraz y especializada. En el plano deportivo se premió al Club Talak, sección «Dragonas» y el Premio Especial Colegiada 2025 fue para Blanca Cordero García, por su compromiso, humanidad y dedicación al COMT.