Siempre nos quedará Ayuso

Tras tomarse unas largas vacaciones, la ministra Mónica García volvió cargada de medidas para acabar con la denominada «tripledemia» de Covid+Gripe+Gripe A. Sólo que con medidas oxidadas, nada novedosas, que podía haber recomendado hace un mes, cuando empezaron a subir los casos de infecciones respiratorias. Claro que la mujer tenía que demostrar, con un golpe de autoridad, que ella es la ministra y es quien manda incluso en Madrid, donde electoralmente siempre cayó derrotada de manera estrepitosa ante Isabel Díaz Ayuso. Pero a García se le ve en la sonrisa las ganas de venganza. Por eso ha obligado a los hospitales de Madrid a implantar la mascarilla obligatoria.

Tengo un conocido en una clínica que se contagió tres veces de covid pese a llevar siempre la mascarilla. En otra época nos decían que los barbijos no debían ser obligatorios y que solo se recomendaba su uso para las personas contagiadas. Es lo que imperaba en la CAM antes de que llegara Mónica con sus ínfulas. Ahora será de nuevo obligatoria, pese a que el País Vasco le ha dicho a la ministra que no es competencia suya. Nunca está de más ponérsela, ciertamente, pero imponerla es lo único que hacen quienes no saben muy bien qué hacer. Que es lo que le pasa a la señora ministra de Sumar. Eso y decretar igual las autobajas médicas de tres días, prohibidas por la legislación laboral. Hasta los sindicatos se han enfadado, denunciando que se trata de una propuesta ilegal, que costará dos mil euros por empleado. La ministra de Seguridad Social también está que echa humo. Y Ayuso lo ha tildado de «ocurrencia». Es la realidad. Durante la pandemia, la presidenta de la CAM demostró ser la única dirigente autonómica con sentido común. Ni cerró la restauración ni los comercios. Madrid estuvo abierto y funcionó. Contra el criterio de Mónica García, que ahora viene a darle lecciones.