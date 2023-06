La Unión Europea limita el uso del retinol

El retinol es uno de los principios activos de la dermocosmética más populares y vendidos en la actualidad. Empleado para combatir el envejecimiento de la piel, la aparición de arrugas y eliminar manchas cutáneas, una nueva normativa comunitaria, sin embargo, va a limitar su uso así como el de otras moléculas, como el ácido kójico y la arbutina.

Más Noticias El láser, la mejor arma en la batalla contra el acné

El objetivo de la Unión Europea con esta medida es regular su uso, ya que a menudo se observan concentraciones más alta en cualquier canal de venta, y dicha utilización, sobre todo a estas altas concentraciones, debe estar indicado por el especialista de la piel, que es el dermatólogo. Por ello, en el borrador que se está preparando, su empleo con fines cosméticos queda limitado al 0,3% para productos faciales y al 0,05% para los corporales.

El motivo, por tanto, por el cual ha intervenido la Unión Europea no es porque exista algún peligro o riesgo con esta molécula, como asegura el dermatólogo Miguel Sánchez Viera, coordinador del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la Academia Española de Dermatología: "No existe ningún problema y este derivado de la vitamina A cuenta con un gran respaldo científico, habiendo demostrado su eficacia como antiarrugas, renovadora de la piel, para tratar el acné, el fotoenvejecimiento y otros problemas cutáneos. Sin embargo, a grandes concentraciones, mal utilizado y no pautado por un especialista, podría irritar la piel, de ahí la importancia de su regulación".

¿Cuándo entrará en vigor?

Por ello, en opinión de los expertos, no desaparecerá de farmacias, parafarmacias y grandes superficies como producto cosmético, pues "se trata de un activo anti envejecimiento eficaz y se seguirá comercializando. Probablemente lo hará como cosmético hasta una concentración determinada (previsiblemente hasta ese 0,3%) y como fármaco de prescripción médica a mayor concentración. Por ahora, esta normativa no afecta a los derivados del retinol, como el retinaldehído. Fuera de la Unión Europea, sí seguirá disponible el retinol a concentraciones mayores al 0,3% en cosméticos no sujetos a prescripción médica", explica Sara Gómez Armayones, miembro de GEDET.

En cualquier caso, esta nueva normativa tardará aún un tiempo en entrar en vigor y no se espera que lo haga hasta 2025 o 2026 -pues aún está en en fase de borrador-de momento, la normativa seguirá como hasta ahora. Desde el momento en que entre en vigor, se dispondrá de 18 meses para dejar de producirlo y de 36 meses para que se agote el stock.

Por todo ello, y como resumen, ambos expertos coinciden en que el retinol es el ingrediente activo antiedad más potente y para que pueda seguir utilizándose de manera eficaz y segura, la Unión Europea ha decidido regularlo: "La intención no es vetar esta molécula, sino controlar su presencia en los cosméticos. El dermatólogo es el especialista más capacitado para indicar qué fórmula y qué concentración será la adecuada para cada paciente, en función de su tipo de piel y problema cutáneo", concluyen.