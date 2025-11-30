Violencia de género, IA y violencia digital

Vivimos en un mundo en el que la violencia de género es la violación de los derechos humanos más extendidas y generalizada. Una de cada tres mujeres y niñas en el planeta ha sufrido violencia física o sexual y cada diez minutos se asesina a una mujer o niña, por su pareja o un familiar. A este contexto global, se suma la violencia digital a través de las plataformas en línea y mediante la inteligencia artificial.

Hoy, la desinformación y la difamación son las formas más frecuentes de violencia en línea contra las mujeres, sufriendo casi en su totalidad los deepfakes, que al 95% son imágenes pornográficas no consensuadas. La violencia digital busca silenciar las voces de las mujeres, sobre todo en la política, el activismo o el periodismo. Se ha registrado que la han sufrido el 73% de las periodistas.

Además, la misoginia en línea de la machosfera, se vertebra a través de los discursos de odio machistas. El lenguaje extremo empleado normaliza la violencia contra las mujeres y niñas y está asociada a la radicalización y a las ideologías extremistas. Alarmantemente, dos tercios de los jóvenes interactúan con estos influencers.

La impunidad por una aun débil regulación de este tipo de agresiones y las nuevas y rápidas formas de abuso con IA que aprovechan los movimientos contrarios a la igualdad de género, hacen que la violencia digital vaya en aumento, amplificando la analógica.

Carmen Montón es embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS. Ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar social