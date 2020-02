El hombre que ayudó a morir a su mujer dona toda la herencia a la investigación contra la esclerosis múltiple

Ángel Hernández, el hombre que ayudó a su mujer, María José Carrasco, a morir ha decidido donar los 300.000 euros de herencia al ‘Proyecto M1’ de Esclerosis Múltiple España, una iniciativa pionera puesta en marcha por los pacientes para impulsar la investigación de esta enfermedad.

“Ella ya tenía síntomas de algo, pero no sabíamos a qué se debía. En el año 89 le pusieron nombre, le dijeron a mi mujer que tenía esclerosis múltiple. Tuvimos mucho interés en seguir qué es lo que se estaba investigando, y qué se había descubierto hasta ese momento. Y veíamos que para la esclerosis múltiple en esa variante que tenía María José (primaria progresiva) no había nada”, ha asegurado Hernández. Y es que, aunque no es una enfermedad mortal y cada vez hay más tratamientos gracias a los avances en la investigación que se han producido en los últimos años, en los casos más graves puede condicionar la vida de los pacientes y ser “muy limitante”.

Precisamente por ello, el ‘Proyecto M1’, que impulsó Esclerosis Múltiple España en el año 2013, es una iniciativa de los propios pacientes para responder a la misma demanda de Ángel, la necesidad urgente de investigar en las formas progresivas de la enfermedad, para las que apenas existen tratamientos que permitan ralentizar o frenar su avance. “Para nosotros resultaba evidente que para las formas que cursan a brotes existían multitud de opciones terapéuticas, y cada vez más efectivas. Y, sin embargo, las personas que tenían formas progresivas estaban desamparadas, no había nada para ellas. Esto fue lo que nos llevó a remangarnos y comenzar a buscar fondos para financiar su investigación. Ahora, siete años después, estamos contribuyendo a impulsar algunos de los proyectos de investigación más importantes del mundo”, ha explicado el director de Esclerosis Múltiple España, Pedro Carrascal. Fruto de la donación del marido de María José Carrasco, el ‘Proyecto M1’, junto a la Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM), han puesto en marcha la ‘Convocatoria de Proyectos de Excelencia María José Carrasco Motos’, a la que podrán concurrir equipos científicos de la red. De entre los presentados, el Comité de Evaluación seleccionará tres proyectos de investigación excelentes, que recibirán 100.000 euros cada uno para desarrollarse durante los próximos dos años.

Este año se repartirán 500.000 euros para impulsar la investigación a través de convocatorias nacionales e internacionales. De esa cantidad, 55.000 euros se destinarán a proyectos internacionales a través de la Alianza Internacional de EM Progresiva. Además, en España la REEM recibirá 445.000 euros. “Nuestra red, pese a estar conformada por investigadores con un gran prestigio a nivel internacional, apenas cuenta con un 10 por ciento de la financiación que reciben otras redes similares en Francia o Alemania. Recibimos estos fondos de los pacientes con mucha gratitud, y una gran responsabilidad”, ha zanjado la coordinadora de la REEM y jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Luisa Mª Villar Guimerans.

Ep